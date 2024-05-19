В австрийском городе Грац 14-летняя девочка готовила теракт, который был направлен против «неверных», сообщает Bild со ссылкой на полицию. По информации издания, подозреваемую задержали.

Задержанная планировала нападать на прохожих с ножом и топором, которые нашли при обыске в ее доме. По меньшей мере одно такое нападение она хотела устроить на площади Якоминиплац в городе Грац.

Помимо холодного оружия, во время обыска в доме задержанной следователи обнаружили «пропагандистские материалы» «Исламского государства»* (ИГ*), а также многочисленные видео боев и казней.

Как отмечает Bild, подозреваемая — уроженка Черногории. Следователям удалось установить местонахождение девочки на основании ее активности в социальных сетях и чат-форумах, связанных с ИГ*. Специалисты сейчас изучают полученные данные. Сама подозреваемая отказалась от дачи показаний.

В феврале 12-летний подросток устроил стрельбу в школе в финском городе Вантаа. В результате погиб шестиклассник, еще двое учащихся были госпитализированы с ранениями. Подозреваемый успел покинуть место преступления до приезда полиции. Позднее его задержали — при себе у подростка было огнестрельное оружие, зарегистрированное на его родственников.

В апреле по обвинению в подготовке терактов (ч. 2 ст. 205.5 УК) были арестованы двое 17-летних жителей города Волжский Волгоградской области. ТАСС писал, что у подростков изъяли «таблицу с расценками за диверсии». В СК сообщили, что во время обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие с боеприпасами к нему, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и «пиротехническая смесь».

* террористическая организация, запрещенная в России