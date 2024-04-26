Двое 17-летних жителей Волжского Волгоградской области задержаны и арестованы по подозрению в подготовке терактов, сообщило региональное управление Следственного комитета России. ТАСС, опубликовавший видео задержания от ЦОС ФСБ, утверждает, что у подростков изъяли «таблицу с расценками за диверсии».

В этом прайс-листе указаны следующие цены, передает ТАСС:

от $1000 за поджог военкомата,

$500 за поджог частного дома, за диверсию на ЛЭП или ж/д,

$300 за поджог автомобиля,

$200 за поджог релейного шкафа,

от $100 за разведку стратегического объекта, за слежку.

Кроме того, по данным агентства, листовка содержит информацию о выплате вознаграждения за вербовку новых диверсантов — в виде процентов от суммы причитающихся им гонораров.

Следком сообщил, что при обысках по месту жительства задержанных были найдены и изъяты огнестрельное оружие с боеприпасами к нему, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и «пиротехническая смесь».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности запрещенной террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России) — в данном случае «проукраинской», разделяющей идеологию «расового и религиозного превосходства». «Коммерсантъ» уточняет, что задержанные входили в ячейку National-Socialism/White Power*.

Следком сообщил, что подростки уже находятся под стражей по решению суда, удовлетворившего ходатайство следователя.

По версии следствия, по заданиям «украинских кураторов» молодые люди повреждали частные автомобили, в том числе с «символикой поддержки» российской военной операции, и готовили «крупные теракты» в местах скопления людей на территории Волгоградской области.

«Коммерсантъ» со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет, что с марта по ноябрь 2023 года подростки предположительно повредили 16 автомобилей, в том числе принадлежащих выходцам из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии.

«Будет набрана группа смертников». Где в России ждать новых диверсий

По выданной им инструкции подростки изготовили взрывчатку и провели ее «предварительное испытание», говорится в сообщении регионального СУ СКР. Также, указывает «Ъ», кураторы передали молодым людям пистолет для убийства «лиц другой национальности» и представителей органов государственной власти.

В марте 2024 года правительство России одобрило снижение возрастного порога уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. По данным RTVI, в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания для диверсантов до 35 лет лишения свободы.

* Организация признана в России террористической и запрещена