Германское правительство подготовило теоретический план, по которому может развиваться нападение России на НАТО, в том числе Германию. Детали 13-страничного документа приводит таблоид Bild.

По сообщению издания, подготовленный для Бундестага (парламента Германии) документ под названием «Анализ рисков для гражданской обороны» предполагает четыре фазы развития войны:

Первая фаза. Проводятся кампании по дезинформации — прежде всего в СМИ и социальных сетях — с целью «разделить население, дестабилизировать общество и подорвать доверие к либеральной демократии». Одновременно возможны кибератаки, а также диверсии и атаки на объекты критической инфраструктуры (электростанции, линии электропередачи, плотины и т.д.). Отличительной чертой первого этапа названо то, что операции в основном будут скрытными.

Вторая фаза. Войска России концентрируются вдоль границ территории НАТО. Оборонный альянс в ответ размещает свои войска на восточной границе в качестве сдерживающего фактора. Впервые появляются беженцы, растет число случаев шпионажа, кибератак, диверсий и нападений — прежде всего с целью задержать передвижение войск НАТО. Космические спутники все чаще выводятся из строя. Ожидаются первые атаки на такие объекты в немецких городах, как гидротехнические сооружения, химические предприятия, атомные реакторы.

Третья фаза. Россия совершает военное нападение на НАТО. Наносятся «точечные удары с применением обычного оружия и нетрадиционных средств», в том числе по целям на территории ФРГ. В космосе разрушаются или выводятся из строя многочисленные спутники.

Четвертая фаза. Происходит прорыв российских войск вплоть до Германии; боевые действия на территории ФРГ ведутся «на суше, на море и в воздухе». Война распространяется в том числе на космическое пространство — в космосе впервые происходит «конфликт глобального масштаба».

В докладе правительства сказано также, что Россия в ходе войны может пойти на применение химических и биологических боевых веществ или даже тактических ядерных бомб.

Есть ли «угроза нападения»

В странах НАТО уже не раз говорили об угрозе нападения России на одну из стран оборонного альянса. В частности, в январе об этом говорил глава Минобороны Германии Борис Писториус, который отмечал, что нападение на страну НАТО может произойти «в течение пяти-восьми лет».

По оценкам Минобороны Дании, Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и якобы может напасть на одно из государств НАТО в ближайшие три-пять лет. «Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне] и солидарность альянса», — сказал в феврале глава датского военного ведомства.

Президент Чехии Петр Павел в ноябре 2023 года заявил, что в НАТО «рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе» и что необходимо «реалистично готовиться к такой угрозе». Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда счел высказывание чешского президента «истеричным».

Президент США Джо Байден ранее говорил, что российское руководство не намерено «останавливаться на Украине». По словам Байдена, в случае нападения России на одну из стран НАТО в конфликт будут втянуты и США.

«Если Путин захватит Украину, он не остановится на этом. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он собирается продолжать, он ясно дал это понять», — сказал Байден в декабре, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу.

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что у России «нет никаких резонов» воевать со странами НАТО, а проблемы в этой сфере создаются «искусственно». «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал тогда Путин.