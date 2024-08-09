На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, которая состоится 11 августа, выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Выступления артистов будут включать как заранее записанные, так и живые сеты, транслируемые из Лос-Анджелеса. Режиссером церемонии выступит Бен Уинстон, известный по своей работе над церемонией вручения премии «Грэмми» и шоу «Adele: One Night Only».

Музыкальные выступления начнутся после перформанса Тома Круза. По информации СМИ, актер сначала выполнит опасные трюки на мотоцикле, а затем спустится по канату с крыши стадиона «Стад де Франс». Затем зрителям продемонстрируют заранее записанное видео, на котором Круз прыгает с парашютом рядом со знаком «Голливуд».

Церемония завершится передачей эстафеты Олимпийского огня мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. С этого момента Лос-Анджелес начнет подготовку к следующим Летним Олимпийским играм, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Открытие летних Олимпийских игр в Париже прошло 26 июля. Впервые это мероприятие проводилось не на центральном стадионе Игр, а на реке Сене — в формате парада лодок со спортсменами. Церемония состояла из нескольких эпизодов, один из которых представлял собой сцену, напомнившую зрителям «Тайную вечерю», с участием артистов-травести и обнаженного мужчины в роли античного бога Диониса.

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Постановка спровоцировала шквал критики. В Ватикане заявили, что сценка оскорбляет чувства христиан. Французский епископат также расценил ее как «насмешку и издевательство над христианами». В РПЦ обвинили режиссеров в презрении к европейской цивилизации и христианству, а кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал постановку «позором».

Впоследствии постановщики церемонии сообщили, что получают электронные письма, в которых неизвестные угрожают им расправой.