Неизвестные пригрозили убить постановщиков церемонии открытия Олимпиады

Работающие в компании Paname 2024 продюсеры церемонии открытия Олимпиады в Париже обратились в прокуратуру из-за поступающих на электронную почту писем с угрозами убийства, пишет французская газета Le Parisien.

На корпоративную почту компании пришло несколько писем оскорбительного характера — с цитатой из Корана и угрозой о том, что организаторов церемонии открытия Олимпийских игр постигнет «наказание Аллаха».

Жалобу в прокуратуру подал замгендиректора Paname 2024. Там уже проводят расследование в связи с угрозами, поступившими в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли. Ему тоже приходили схожие письма с угрозами.

Поисками анонимных отправителей занимаются Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Торжественное открытие летних Олимпийских игр состоялось 26 июля. Церемония состояла из нескольких эпизодов, один из которых представлял собой пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и практически голого мужчины в роли античного бога Диониса.

Постановка спровоцировала шквал критики. В Ватикане заявили, что сценка оскорбляет чувства христиан. Французский епископат также расценил ее как «насмешку и издевательство над христианами». В РПЦ обвинили режиссеров в презрении к европейской цивилизации и христианству, а кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал постановку «позором».

Церемония открытия Oлимпийских Игр в Париже. Фотогалерея

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал пожаловаться Папе Римскому Франциску на пропаганду ЛГБТ* во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. О своем намерении турецкий лидер заявил в Анкаре на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, «позорная сцена» с пародией библейского сюжета на церемонии открытия Игр была «проектом, направленным на то, чтобы опустить людей на уровень даже ниже животных», и проявлением «безнравственности против христианского мира и всех христиан», затронувшим и исламский мир тоже.

С критикой в адрес постановщиков выступили и мусульмане. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил авторов сценки за то, что они представили Иисуса Христа в виде бородатой женщины. Из-за постановки французского посла даже вызывали в иранский МИД для разговора.

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Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Анн Дескамп заверила, что организаторы и режиссер не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии. В поддержку авторов постановки также выступила мэр Парижа Анн Идальго, заявив, что церемония открытия «сказала о французах всё».