Римско-католическая церковь через неделю с лишним отреагировала на скандальную сценку в составе церемонии открытия парижской Олимпиады — пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. В Ватикане заявили, что это было «оскорбление верующих», передает Reuters.

«Святой престол был опечален определенными сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий», — говорится в официальном заявлении папского престола.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал пожаловаться Папе Римскому Франциску на пропаганду ЛГБТ* во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. О своем намерении турецкий лидер заявил в Анкаре на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, «позорная сцена» с пародией библейского сюжета на церемонии открытия Игр была «проектом, направленным на то, чтобы опустить людей на уровень даже ниже животных», и проявлением «безнравственности против христианского мира и всех христиан», затронувшим и исламский мир тоже.

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Торжественная церемония открытия летней Олимпиады состоялась 26 июля. Она состояла из нескольких фрагментов, одним из которых была пародийная постановка «Тайной вечери» с участием трансвеститов и практически голого «Диониса», покрытого голубым гримом.

Этот фрагмент спровоцировал критические отзывы. В частности, бизнесмен Илон Маск назвал пародию оскорбляющей всех христиан. Конференция епископов Франции заявила, что церемония открытия Олимпиады содержала «насмешки и издевательства над христианами», которые «возмущены провокационностью определенных сцен».

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили солидарность с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» после просмотра церемонии открытия парижских Игр.

Церемония открытия Oлимпийских Игр в Париже. Фотогалерея

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обвинил режиссеров церемонии в «презрении к европейской цивилизации и христианству как его основе», а также выразил сожаление по поводу царящей в Европе «контркультуры безбожия, пародирующей христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека».

Оргкомитет Олимпийских игр заверил, что режиссер церемонии открытия Том Жолли и другие постановщики не хотели никого оскорбить, а лишь пытались «отпраздновать толерантность общества». Организаторы выразили сожаление по поводу того, что отдельные сцены церемонии могли кого-то задеть.

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено