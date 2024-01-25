Некоторые западные лидеры незадолго до начала российской военной операции на Украине предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать правительство в изгнании, рассказал в своей новой книге The Showman корреспондент журнала Time Саймон Шустер (часть страниц доступна на сайте Amazon). По его словам, в день начала боевых действий Зеленский также столкнулся с призывами капитулировать, приняв условия Москвы.

Как пишет Шустер, первым номером, который Зеленский набрал рано утром 24 февраля 2022 года, был номер Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост британского премьера. В Лондоне в тот момент было примерно 4:40 утра, но Джонсон ответил на звонок и дружески приветствовал украинского президента.

«Мы будем бороться, Борис! Мы не сдадимся», — кричал в трубку Зеленский.

По словам Шустера, когда тем утром над Западной Европой забрезжил рассвет, с Зеленским стали связываться из Вашингтона, Парижа, Берлина, Анкары, Вены и множества других столиц; звонки раздавались каждые 10-20 минут. Но на другом конце провода уже никто не звучал столь «обнадеживающе», как Джонсон. Напротив, некоторые «выдвигали завуалированные ультиматумы», чтобы донести до украинского лидера, какая опасность ему грозит.

«В тот первый день были угрозы президенту. Суть была в следующем: примите требования России, иначе вы и ваша семья будете мертвы», — рассказал Шустеру советник украинского президента Андрей Сибига.

Некоторые иностранные лидеры — не уточняется, кто именно, — предложили свое посредничество в переговорах об условиях капитуляции Украины.

«Были такие предложения: примите условия. Посмотрите, с чем вы сталкиваетесь», — отметил Сибига.

Как пишет Шустер, союзники Киева понимали баланс сил России и Украины; почти каждый телефонный разговор начинался с вопроса о том, не планирует ли Зеленский покидать страну. Некоторые европейские лидеры предлагали помощь с бегством из украинской столицы, а чиновники США, включая президента Джо Байдена, готовы были предложить помощь в создании украинского правительства в изгнании.

Зеленский ценил подобные заявления, но они одновременно были для него обидными, поскольку звучали так, будто союзники «списали его со счетов», отмечает Шустер. Позже украинский президент признавался, что уставал от предложений о бегстве, которые звучали «со всех сторон».

В книге Шустера говорится, что предложение создать правительство в изгнании было сделано Украине уже за несколько дней до начала боевых действий. Менее чем за неделю до 24 февраля 2022 года западные чиновники «в частном порядке» выдвинули такую идею на Мюнхенской конференции по международной безопасности, отмечает газета The NYT, ссылаясь на книгу Шустера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал журналисту, что перед началом российской военной операции союзники Украины предупреждали, что страна будет «завоевана через четыре-пять дней», и «все политическое руководство [Украины] будет убито».

В книге Шустера отмечается также, что в первые месяцы после начала военной операции на Украине Зеленский и его команда укрывались в подземном бункере времен холодной войны. Условия там первое время были спартанскими, а Зеленский напоминал «ходячий труп» из-за недостатка солнечного света и сна, рассказал журналист (выдержки приводили накануне Bloomberg и The Telegraph).