Вирус Марбург может неограниченное количество раз передаваться от мыши к мыши — ученые не могут контролировать этот процесс, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом при заражении человека вирусом Марбург, как и родственным ему вирусом Эбола, у механизма дальнейшей передачи инфекции включается своего рода ограничитель, объяснила биолог.

«То есть от мыши к мыши вирус может передаваться бесконечно, а от человека к человеку, условно, только три раза», — подчеркнула она.

Биолог добавила, что если вирус мутирует и этот ограничительный механизм пропадет, то человечество окажется в опасности, однако предугадать это невозможно.

«Мы не знаем, может ли изменить эту ситуацию какая-то мутация вируса, которая позволит ему передаваться бесконечно между людьми. Если это произойдет, мы все окажемся в опасности. Однако пока этого не случилось», — пояснила эксперт.

Баранова уточнила, что ученые не изучают вероятность исчезновения ограничительного механизма вирусов Марбург и Эбола в целях безопасности человечества. По ее словам, если лаборатория решит исследовать свойства вируса на специальных лабораторных мышах, есть риск того, что «одна из мышей может убежать, напоследок кого-нибудь куснет — и привет».

ВОЗ в конце сентября сообщила о вспышке вируса Марбург в Руанде. К началу октября там умерли не менее 12 человек. Республика получила 700 доз препарата, который введут в первую очередь работникам здравоохранения и людям, контактировавшим с зараженными.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, впервые была зафиксирована в 1967 году. Это заболевание с высоким уровнем легальности — она достигает 88%. Вирус передается людям от летучих мышей, а между людьми — через поврежденную кожу, слизистые оболочки, с кровью, выделениями, через загрязненные поверхности и материалы.

ВОЗ оценила риск вспышки лихорадки Марбург как «очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне».

В России случаев заражения вирусом Марбург не зафиксировано. Роспотребнадзор начал отслеживать изменения эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой заболевания. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал вакцину для профилактики лихорадки Марбург.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила вероятность завоза вируса в Россию, однако заявила, что его распространения в стране «гарантированно не произойдет». В аэропортах Казахстана в связи со вспышкой в Руанде ввели бесконтактное измерение температуры у пассажиров международных рейсов, прибывающих в республику.