Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $80 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 15:25 мск 10 ноября биткоин торговался на уровне $80 041. Позже стоимость криптовалюты снизилась, по состоянию на 15:40 мск она торгуется на уровне $79,4 тыс.

На фоне президентских выборов в США курс биткоина начал расти в ночь с 5 на 6 ноября с отметки примерно $68,6 тыс. Как передавал Bloomberg, биткоин подскочил до рекордно высокого уровня после того, как республиканец Дональд Трамп вырвался вперед еще на раннем этапе подсчета голосов.

Агентство отмечало, что Трамп обещал в случае переизбрания сделать США крипто-столицей мира, создать стратегический запас биткоинов и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы.

Соперница Трампа — демократка Камала Харрис — занимала в этом вопросе более осторожную позицию и обещала поддержать нормативную базу для криптовалют.

По итогам выборов Трамп одержал победу, обойдя Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Согласно данным Associated Press (AP), кандидат от республиканцев получил 312 голосов выборщиков, его соперница — 226. Для победы на выборах кандидату необходимо преодолеть отметку в 270 голосов выборщиков.