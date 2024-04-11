По делу об уклонении от уплаты налогов, в котором подозреваются бизнес-коуч Дмитрий Портнягин и его жена, был «оперативно» и полностью возмещен ущерб, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело в отношении Портнягиных возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем денежных средств, уточнили в Следкоме.

В телеграм-канале ведомства приводятся данные следствия о том, что в 2018-2020 годах Портнягины предположительно недоплатили налоги на сумму свыше 124 млн долларов, а потом перевели на счета третьих юрлиц более 91 млн рублей, «полученных преступным путем».

«Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее о готовности полностью оплатить штрафы и пени за накопленную задолженность заявил сам Портнягин. В своем телеграм-канале он написал, что находится в зоне проведения военной операции на Украине, но готов «сегодня же» погасить долги на сумму 64 млн рублей. Бизнес-коуч пояснил, что «основное тело долга» оплатил еще в 2022 году, а начисленные ему штрафы и пени пытался оспорить в суде.

Утром 11 апреля сотрудники МВД и ГСУ СКР по Московской области провели обыски в доме, офисе и на даче Портнягина. В результате его жена Екатерина была задержана и доставлена на допрос как предполагаемый автор схем уклонения от налогов.

Телеграм-канал Mash утверждал, что обыски прошли по 17 адресам, связанным с Портнягиным, включая бизнес-клуб Club 500, банный комплекс Siberia и квартиру в комплексе «Москва-Сити».

Кто такой Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин по прозвищу «Трансформер» — блогер, сооснователь бизнес-сообщества Club 500, банного комплекса Siberia, клуба премиальных путешествий Transformator travel, автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать».

Club 500 позиционируется как «закрытый премиальный бизнес-клуб» и «экосистема» для предпринимателей, включающая нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

Осенью 2023 года в Club 500 проводилась проверка. Mash объяснял обыски тем, что к Портнягину «появились вопросы» по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов. Представляющий интересы клуба адвокат Евгений Грицков заверял РБК, что проверка была связана не с налогами или мошенничеством, а с доносами о якобы совершенных в Club 500 противоправных действиях, на которые полиция «очень активно отреагировала».

По словам Грицкова, массовые звонки с жалобами в МВД начались после того, как в клуб не приняли одного из претендентов. Екатерина Портнягина уточнила, что это был экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Сам он заявил MSK1.ru, что «хотел сделать контрольную закупку» в связи с жалобами на мошенничество в «особо крупных размерах». Дмитрий Портнягин обещал пожаловаться на ложный донос, нанесший ущерб деловой репутации клуба, в Следственный комитет.

Телеграм-канал «112» называл Портнягина в числе российских блогеров, которым могут грозить проверки по уплате налогов. Этот список был составлен после того, как СК завел дело на блогера Валерию Чекалину (Лерчек).

По данным Forbes, одно московское рекламное агентство еще в середине 2022 года получило из Федеральной налоговой службы (ФНС) запрос по поводу Портнягина. Представитель бизнес-коуча Наталья Сосницкая тогда поясняла, что его компания регулярно становится объектом проверок, «как и любая российская компания», и с этим связаны запросы от госслужб.