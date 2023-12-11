Красноярский бизнесмен и бывший депутат краевого законодательного собрания Анатолий Быков приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу об убийстве 25-летней давности. С учетом двух предыдущих приговоров суммарный срок достиг 20 лет.

Кировский районный суд Красноярска признал Быкова виновным в убийстве, совершенном организованной группой в 1998 году. Жертвой стал Владимир Филиппов, который в материалах следствия назван «потенциальным конкурентом подсудимого в криминальной среде». Сам бизнесмен отказался признать вину.

Обвинение просило приговорить его к 13 годам колонии строгого режима. Судья Юлия Степанова уточнила, что с учетом двух предыдущих вынесенных Быкову приговоров — за организацию убийства и подстрекательство к покушению на убийство — совокупный срок лишения свободы составит 20 лет. Кроме того, бизнесмену предстоит выплатить 7 млн рублей представителю потерпевшей стороны.

В краевом управлении Следственного комитета сообщают, что в первой половине 1998 года Быков, руководствуясь «личными неприязненными отношениями» и намерением «усилить свое влияние в криминальном мире», поручил лидеру подчиненной ему ОПГ убить Филиппова.

Трое участников этой преступной группы, имея при себе два переделанных под стрельбу боевыми патронами газовых пистолета, выследили жертву и в ночь с 17 на 18 июня совершили нападение возле жилого дома на улице Тимошенкова в Красноярске. Филиппов получил минимум шесть смертельных ранений и скончался на месте происшествия.

На заседании 7 декабря Быкову предоставили последнее слово, в котором он связал возбужденное в отношении него уголовное дело с политической борьбой.

«Я подожду, когда все-таки придут люди, которые скажут: “Хватит! Давайте разбираться”. И мы будем на этом наставить, чтобы в Красноярск приехала спецкомиссия и разбиралась именно в моих делах. Мы будем требовать. Вплоть до ООН будем писать. Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае», — предупреждал подсудимый.

Быков с 1997 года постоянно избирался в заксобрание Красноярского края. В 1990-е годы он владел Красноярским алюминиевым заводом. СК называл Быкова главарем региональной преступности 90-х, а «Коммерсантъ» писал, что он был «самым авторитетным человеком в Красноярском крае». Бизнесмен был известен как Толя Бык и Челентано.

В 2002 году Быкова осудили на 6,5 лет условно за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как Паша Цветомузыка.

В мае 2020 года его задержали по обвинению в организации убийств Александра Наумова и Кирилла Войтенко, совершенных в 1994 году. По данным СК, поводом стало «несправедливое, по мнению первого, распределение доходов от совместной деятельности».

Осенью 2021 года Быков был приговорен по этому делу к 13 годам колонии общего режима. Прокуратура просила дать ему 14 лет и 11 месяцев колонии. В 2022 году приговор рассматривался в апелляционной и кассационной инстанциях, которые оставили его в силе.

В мае 2023 года Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена к 11 годам колонии строгого режима за подстрекательство к покушению на убийство. С учетом первого приговора суммарный срок должен был составить 17 лет.