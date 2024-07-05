У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет шансов помирить Россию и Украину. Об этом Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Шансы не большие. Я думаю, они близки к нулю, потому что у России есть четкая и ясная позиция, которая не предполагает какие-либо компромиссы. Мы не намерены отказываться от выполнения главной задачи специальной военной операции, которая предполагает полное освобождение территорий ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей», — сказал он.

Эксперт добавил, что для мирного урегулирования конфликта необходимо закрепление внеблокового статуса Украины и снятие всех санкций Запада с России.

Кроме того, Москва не может прекратить военную операцию «пока сохраняется угроза ее безопасности со стороны Киева», убежден Перенджиев.

«Мы не остановимся до тех пор, пока не освободим от ВСУ все наши территории и не положим конец обстрелам наших городов. В данный момент эти задачи не выполнены, угроза со стороны Украины сохраняется, поэтому нет смысла вести какие-то переговоры. Россия приветствует усилия Виктора Орбана, но я сомневаюсь, что они принесут результат», — заключил политолог.

Днем 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский глава назвал их переговоры «насыщенными» и заявил, что между ними состоялся «полезный разговор».

На пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Москве Путин заявил, что венгерский премьер рассказал ему о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня до начала проведения переговоров о мире.

Орбан приехал в Киев впервые с начала украинского конфликта. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил способы урегулирования российско-украинского конфликта, среди которых было прекращение огня. Украина отказалась от инициативы венгерского премьера. Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква пояснил, что позиция Киева заключается в урегулировании конфликта путем мирных саммитов, первый из которых прошел в июне в Швейцарии.

По словам Путина, Россия открыта для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, но Киеву это не нужно. При этом российский глава подчеркнул, что выступает за полное завершение военной операции на озвученных ранее условиях, в числе которых «полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии».