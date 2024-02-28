Блогер и историк Александр Штефанов* сообщил в своем телеграм-канале об отъезде из России на неопределенное время. Одной из причин такого решения он назвал новый закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов, принятый Госдумой в окончательном чтении 28 декабря.

«Ну и да, после новой посадки [Бориса] Кагарлицкого*, убийства [Алексея] Навального и вышедшего интервью [на ютуб-канале Юрия Дудя*] я все-таки решил на неопределенное время перебраться за границу. Еще и иноагентам предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ», — написал Штефанов*.

Блогер признался, что решение об отъезде из страны стало для него трудным и неприятным.

Пост об отъезде блогер опубликовал почти сразу после выхода его интервью Юрию Дудю*, который назвал Штефанова* «новой звездой политического ютуба».

Александр Штефанов* пишет и снимает видео об истории и политике. В его телеграм-канале более 80 тысяч подписчиков, на его страницу в YouTube подписана 191 тысяча человек.

Штефанова* включили в список иноагентов в конце августа 2023 года за то, что историк принимал участие на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и выступал против боевых действий на Украине. Блогер пытался оспорить это решение, но суд признал законным решение Минюста.

За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы. Помимо самих лиц, внесенных в соответствующий реестр, также предусмотрены меры и для рекламодателей.

Днем 28 декабря из-за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов журналистка Катерина Гордеева* сообщила о приостановке своего ютуб-проекта. Она отметила, что уже отснятые выпуски и те, которые снимаются «прямо сейчас», будут опубликованы «по мере сил и возможностей». На момент написания новости на YouTube-канал Гордеевой* подписаны 1,64 млн подписчиков.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов