Из-за войны пошлин между США и Китаем компания Apple может перенести производство «айфонов» в Соединенные Штаты, но это увеличит стоимость устройств минимум вдвое и больше, а также создаст логистические проблемы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.

Эксперты считают, что в случае переноса производства в Соединенные Штаты цена возрастет из-за того, что американцам придется платить больше. Кроме того, «значительную часть» деталей, используемых для сборки «айфона», все равно придется привозить из Китая в США, считают аналитики.

«Если предположить, что Apple придется платить взаимные пошлины за этот импорт, то общая стоимость “айфонов” вырастет на 90% и более», — допускают эксперты.

9 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что пошлины для КНР возрастут со 104% до 125%, объяснив это «неуважительным» отношением китайской стороны к рынкам. До этого Пекин ввел ответные пошлины в размере 84% на товары из Соединенных Штатов.

«Страх перед ростом цен спровоцировал паническую скупку iPhone на прошлых выходных», — пишет Bloomberg.

При этом эксперты Bank of America не считают, что Apple будет немедленно переносить производство в США. Вместо этого, по их мнению, американская компания «продолжит диверсифицировать свою цепочку поставок, а также увеличит производство iPhone в других странах, таких как Индия».

Опрошенные Reuters эксперт предположили, что для компенсации пошлин США Apple придется повысить цены в среднем минимум на 30%, но вряд ли это произойдет до осени, когда могут показать новые «айфоны».

Как на цены «айфонов» может повлиять группировка M23 из Конго

По данным The Times of India, Apple ранее «перевезла» пять самолетов с «айфонами» и другими устройствами из Индии в США. По данным Bloomberg, также американская корпорация последние годы приложила немало усилий, чтобы перенести часть производства во Вьетнам и Индию.

Аналитик Bank of America Вамси Мохан ранее заявил, что до объявления о повышении тарифов для Китая Apple планировала произвести около 25 млн «айфонов» в Индии в этом году, из которых около 10 млн продавались на индийском рынке.

«Если бы Apple перенаправила все “айфоны” индийского производства в США, она могла бы удовлетворить около 50% американского спроса на эти устройства в этом году», — сказал он.

«Айфоны», по подсчетам специалистов, приносят Apple около 50% ее доходов. В случае, если производство будет перенесено в США, то один смартфон будет в среднем стоить 3,5 тыс. долларов, и компании будет выгоднее заплатить пошлину.