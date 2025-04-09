Из-за войны пошлин между США и Китаем компания Apple может перенести производство «айфонов» в Соединенные Штаты, но это увеличит стоимость устройств минимум вдвое и больше, а также создаст логистические проблемы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.

Эксперты считают, что в случае переноса производства в Соединенные Штаты цена возрастет из-за того, что американцам придется платить больше. Кроме того, «значительную часть» деталей, используемых для сборки «айфона», все равно придется привозить из Китая в США, считают аналитики.

«Если предположить, что Apple придется платить взаимные пошлины за этот импорт, то общая стоимость “айфонов” вырастет на 90% и более», — допускают эксперты.

9 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что пошлины для КНР возрастут со 104% до 125%, объяснив это «неуважительным» отношением китайской стороны к рынкам. До этого Пекин ввел ответные пошлины в размере 84% на товары из Соединенных Штатов.

«Страх перед ростом цен спровоцировал паническую скупку iPhone на прошлых выходных», — пишет Bloomberg.

При этом эксперты Bank of America не считают, что Apple будет немедленно переносить производство в США. Вместо этого, по их мнению, американская компания «продолжит диверсифицировать свою цепочку поставок, а также увеличит производство iPhone в других странах, таких как Индия».

Опрошенные Reuters эксперт предположили, что для компенсации пошлин США Apple придется повысить цены в среднем минимум на 30%, но вряд ли это произойдет до осени, когда могут показать новые «айфоны».

По данным The Times of India, Apple ранее «перевезла» пять самолетов с «айфонами» и другими устройствами из Индии в США. По данным Bloomberg, также американская корпорация последние годы приложила немало усилий, чтобы перенести часть производства во Вьетнам и Индию.

Аналитик Bank of America Вамси Мохан ранее заявил, что до объявления о повышении тарифов для Китая Apple планировала произвести около 25 млн «айфонов» в Индии в этом году, из которых около 10 млн продавались на индийском рынке.

«Если бы Apple перенаправила все “айфоны” индийского производства в США, она могла бы удовлетворить около 50% американского спроса на эти устройства в этом году», — сказал он.

«Айфоны», по подсчетам специалистов, приносят Apple около 50% ее доходов. В случае, если производство будет перенесено в США, то один смартфон будет в среднем стоить 3,5 тыс. долларов, и компании будет выгоднее заплатить пошлину.