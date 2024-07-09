Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула» Евросоюзу, что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 — США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония — решат конфисковать российские замороженные активы на сумму $300 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Минфин королевства сообщил коллегам из «Большой семерки» о несогласии с идеей использовать замороженные активы России для помощи Украине.

По словам одного из источников Bloomberg, это была «завуалированная угроза». Еще два собеседника агентства отметили, что представители Саудовской Аравии неслучайно упомянули долги, выпущенные французским казначейством.

Собеседники Bloomberg допускают, что действия Эр-Рияда повлияли на итоговое решение G7 — после изучения возможности конфискации российских активов группа семи все же решила использовать только прибыль от замороженных средств.

По информации агентства, Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на сумму $135 млрд, согласно последним данным американского правительства. При этом запасы евро и французских облигаций королевства могут быть не на столько велики и составлять только десятки млрд евро.

Однако европейские чиновники могут все равно беспокоиться из-за их продажи, поскольку есть вероятность подобной реакции со стороны других стран, владеющих европейскими бондами, пишет Bloomberg.

При этом Саудовская Аравия опровергла давление на G7. В МИД королевства ответили агентству, что подобных угроз не было и не могло быть, поскольку отношения Эр-Рияда «с G-7 и другими странами основаны на взаимном уважении».

Еще в конце мая Совет Евросоюза принял решение не передавать России прибыль от доходов с замороженных активов даже после снятия санкций.

Согласно принятому распоряжению, два раза в год депозитарии будут направлять 90% средств от прибыли в Европейский фонд мира, который будет финансировать военную помощь Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Еще 10% пойдут на реализацию программ невоенной поддержки Украины, финансируемых из бюджета ЕС.

При этом Эстония стала единственной страной, где утвердили закон о конфискации российских замороженных активов. Эстонский президент Алар Карис отмечал, что закон предполагает изъятие активов у определенного числа россиян, которые непосредственно связаны с военными действиями на Украине или участвуют в них.