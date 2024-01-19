Евросоюз обсуждает возможность введения нового пакета санкций против России, пишет Bloomberg. По данным агентства, его могут утвердить к 24 февраля 2024 года — второй годовщине военной операции на Украине.

Как указывают источники Bloomberg, 13-й пакет санкций может включать в себя дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков, а также усиление мер по борьбе с возможным обходом рестрикций.

Bloomberg пишет, что новый пакет санкций обсуждался в среду, 17 января, на встрече стран-участниц ЕС. Агентство отмечает, что Евросоюзу будет нелегко достичь соглашения по 13-му раунду санкций к концу февраля, поскольку на утверждение предыдущего пакета потребовалось несколько недель.

Что было в последнем пакете санкций

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России 18 декабря 2023 года. В него вошли:

запрет на российские непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами;

ужесточение над соблюдением потолка цен на российскую нефть для того, чтобы сократить «теневой флот», который использует для обхода предельного уровня цен на нефть;

29 организаций, поддерживающих «российский военно-промышленный комплекс»;

требование для экспортеров из стран ЕС запрещать по контракту реэкспорт в Россию и «для использования в России» определенных категорий «чувствительных товаров» при продаже в третьи страны, за исключением стран-партнеров (речь идет о товарах, связанных с авиацией, реактивным топливом и вооружениями) и другое.

Против введения 12-го пакета антироссийских санкций выступала Австрия. Протест был связан с требованием страны исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского списка «спонсоров войны», куда группа была внесена за продолжение работы в России.

Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители RBI встречались с членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, чтобы обсудить исключение Raiffeisen из этого перечня. Посже НАПК исключило банк из списка «на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии». По данным Reuters и Politico, это решение способствовало тому, что Австрия сняла свои возражения против 12-го пакета санкций.