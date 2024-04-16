Попытки президента Франции Эмманюэля Макрона «застать врасплох» российского коллегу Владимира Путина чаще всего заканчиваются тем, что он сам начинает нервничать. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, «знакомый с мышлением» французского лидера.

Агентство отмечает, что союзники Парижа и даже некоторые представители силового ведомства страны с опаской относятся к «смелым» позициям Макрона. Одна из причин — возобновление после «долгого перерыва» телефонных контактов с Россией, которые Bloomberg называет «необычным» шагом со стороны администрации французского президента.

Речь идет о звонке главы французского Минобороны Себастьяна Лекорню российскому коллеге Сергею Шойгу. По итогам переговоров оборонные ведомства двух стран дали разные сообщения: Париж заявил, что делился с Москвой разведанными о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что в ходе диалога в том числе обсуждались возможности прекращения военной операции на Украине путем переговоров.

По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией, их беспокойство особенно усилилось в связи с недавним терактом в «Крокусе» и Олимпиадой, которая должна пройти этим летом в Париже. Bloomberg отмечает, что на период Игр-2024 Макрон стремится добиться всемирного перемирия. При этом Генассамблея ООН, как правило, принимает такую резолюцию, но она редко соблюдается.

Собеседник агентства уточнил, что для того, чтобы сделать «олимпийское перемирие реальностью», Макрон хочет убедить китайского лидера Си Цзиньпина оказать влияние на президента России Владимира Путина.

Bloomberg также приводит в пример ситуацию, когда в конце февраля Макрон отказался исключить потенциальную отправку западных войск на Украину. Как пишет агентство, это было необходимо для того, чтобы Россия «гадала», сможет ли это произойти. Однако Германия «подорвала всю двусмысленность», публично исключив такую возможность, говорится в публикации.

Профессор международных отношений из Парижа Фредерик Шарильон считает, что внешнеполитические позиции Макрона обычно «здравы», однако желание «пустить пыль в глаза и произвести фурор может аукнуться».

При том, что Франция призывает союзников увеличить помощь Украине, сама она отстает в этом вопросе, пишет Bloomberg. По данным Кильского института, Париж выделил военной помощи Киеву на сумму менее €2 млрд, в то время как Германия пообещала поддержку в €22 млрд.

Воинственная риторика Франции снискала горячую поддержку непосредственных соседей России, однако Берлин ее не одобряет — один чиновник даже назвал ее «галльской показухой».

Между тем польский чиновник считает, что своими политическими усилиями Франция компенсирует то, что она не смогла предоставить помощь в виде боеприпасов.