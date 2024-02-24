США избегают введения более жестких ограничений против России, пишет Bloomberg. Агентство объясняет такую осторожность Вашингтона тем, что резкое ужесточение антироссийских ограничений может негативно сказаться на американской экономике.

Bloomberg подчеркивает, что 23 февраля США ввели «самый крупный однодневный пакет финансовых санкций» с начала российской военной операции на Украине. Несмотря на это, некоторые компании и сектора затронуты не были. В их числе агентство называет предприятия металлургической и экономической отраслей, а также банки, против которых допускается введение вторичных санкций.

В статье также перечислены сферы, которые, по мнению Bloomberg, могли бы стать объектами для «более агрессивного подхода» США. По оценкам агентства, Вашингтон может оказать давление можно оказать на:

иностранные банки, которые помогают России закупать технологии и материалы, необходимые для продолжения боевых действий на Украине;

торговлю обогащенным ураном и металлами, в том числе алюминием и никелем.

Кроме того, США могут наложить арест на замороженные российские государственные активы и распределить их, указывает Bloomberg. Однако подобные меры «сопряжены со значительными рисками».

«Чтобы действительно повлиять на Россию, нам придется предпринять более стратегические действия, которые могут оказать пагубное влияние на глобальную экономику в целом. <…> Нам придется смириться с последствиями, которые будут сопутствовать этим решениям», — сказал экс-сотрудник Минфина США Ким Донован.

По оценкам экономиста Bloomberg Александра Исакова, специализирующегося на России, несмотря на санкции, российская экономика продолжит развиваться. В 2024 году она может вырасти примерно на 1-1,5%, прогнозирует он.

Для Запада ситуацию осложняет то, что у России есть партнеры в Китае, Бразилии и других странах, которые продолжают покупать у нее нефть. По данным Bloomberg Economics, доля таких государств растет, хоть на них и приходится менее половины мирового ВВП.

«Похоже, что Запад еще не готов дергать за те рычаги, которые действительно могли бы сильно изменить экономику России. А именно: агрессивное воздействие на ее энергетические доходы, доходы от продажи нефти, а также введение вторичных санкций против банков, которые помогают России получить доступ к международной финансовой системе», — порассуждал Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, который курировал санкции против России в 2014 году.