Правительство Великобритании пару недель назад поставило Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это первая поставка, когда должность премьер-министра занял Кир Стармер, пообещавший продолжать поддерживать Киев.

«Поставки, о которых публично не сообщалось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности», — сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

По словам автора материала, ракеты отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России.

Накануне, 25 ноября, США официально признали, что разрешили Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что разрешение Киев получил «для самообороны, в случае неотложной необходимости”.

17 ноября американские СМИ сообщили, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американские ATACMS для ударов по целям в России. NYT писала, что такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Собеседники газеты отмечали, что сначала ВСУ, скорее всего, применят ATACMS по целям в Курской области.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала для ударов по российской территории и американские ATACMS, и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

По его словам, Россия в ответ впервые применила по территории Украины баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В Днепропетровске в результате был поражен один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения, отметил президент.