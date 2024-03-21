Белый дом США запретит вывешивать в посольствах ЛГБТ*-флаги, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Демократической партии. По данным издания, спикер Майк Джонсон побивался такого решения, чтобы заключить сделку о принятии бюджетного законопроекта.

Как отмечает Bloomberg, теперь в посольствах будет запрещено вывешивать любые флаги, кроме государственного флага США. Запрет также коснется флагов в поддержку Дональда Трампа с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

При этом, как пишет агентство, личное использование флагов с символикой ЛГБТ* сотрудниками посольств не запрещается.

По данным Bloomberg, некоторые посольства вывешивали такие флаги во время «Месяца гордости», который каждый год проходит в США в июне.

В ноябре 2023 гола Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России