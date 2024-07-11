Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию 8-9 июля, накануне саммита НАТО в Вашингтоне, вызвал обеспокоенность и раздражение у американских чиновников из команды президента США Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Во время неформальной встречи с Путиным в Ново-Огарево в первый день своего визита Моди обнял российского президента и назвал его другом. Эти объятия разочаровали американских чиновников, сделавших более тесные связи с Индией краеугольным камнем своей внешней политики, говорят источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, первый визит индийского лидера в Россию за пять лет дал пищу для размышлений группам внутри и за пределами администрации США, которые критикуют более тесные связи с правительством Моди.

Индийский премьер побывал в России накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Как пишет агентство, администрация Байдена считает саммит крайне важным для укрепления поддержки Украины и демонстрации авторитета американского лидера, которого начали призывать к выходу из президентской гонки и отставке после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

По словам американских чиновников, индийское правительство заранее уведомило США о планах Моди и заверило, что его поездка в Россию будет «не слишком содержательной». Однако для команды Байдена визит Моди в Москву был «трудным и неудобным», утверждают источники Bloomberg.

По их словам, американская сторона в последние недели выражала свои опасения во время серии встреч и телефонных разговоров с индийскими коллегами. В одной из таких бесед заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил первому замглавы индийского МИД Винаю Мохану Кватре, что для визита Моди в Россию было выбрано «особенно проблематичное» для Вашингтона время.

Выбор времени для визита «демонстрирует явное пренебрежение интересами США», считает бывшая чиновница Белого дома и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Лиза Кертис.

По ее мнению, это «несколько настораживает» в свете прогресса, достигнутого в американо-индийских отношениях за последний год.

«Индия пытается балансировать между Россией и США, но на этот раз баланс, похоже, слишком сильно сместился в сторону России», — сказала Кертис.

Источник Bloomberg в Совете национальной безопасности США назвал Индию стратегическим партнером, а также отметил, что Вашингтон и Нью-Дели ведут «откровенный диалог», в том числе по вопросам индийско-российских отношений.

Другие американские чиновники в разговоре с агентством выразили уверенность, что Индия и США продолжат открытый разговор и с его помощью преодолеют «эпизод», вызванный приездом Моди в Москву.