В рамках 13-го пакета антироссийских санкций Евросоюз планирует ввести ограничения против 55 компаний и более чем 60 физических лиц, пишет Bloomberg. Новые ограничения в отношении Москвы могут быть представлены к 24 февраля 2024 года — второй годовщине военной операции на Украине.
По данным агентства, 13-й санкционный пакет будет направлен на компании и физлица, участвующие в производстве оружия, поставках ключевых технологий и электроники, которую российские оборонные предприятия используют для разработки вооружения.
Кроме того, ограничения могут ввести против судоходных компаний, обеспечивающих поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию, указывает Bloomberg.
По данным агентства, в санкционный список также могут попасть военнослужащие, главы компаний и чиновники, в том числе экс-сотрудник службы безопасности президента и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Bloomberg подчеркивает, что списки лиц и компаний, включенных в очередной пакет санкций, могут измениться до момента итогового согласования всеми странами-членами ЕС.
Ранее европейские дипломаты в разговоре с Politico назвали новый пакет санкционных ограничений против России «символическим», поскольку «для принятия чего-то большего» не хватило срока, отведенного на его проработку. Издание писало, что в него может войти:
- список людей, чьи активы заморозят в ЕС,
- перечень российских компаний, которым европейские фирмы не смогут продавать товары двойного назначения,
- запрет на свободное перемещение российских дипломатов по Шенгенской зоне, при котором их поездки будут ограничены только территорией той страны, в которой они аккредитованы.
В то же время в 13-й пакет санкций, скорее всего, не войдут запреты, связанные с алюминием. Politico связывает это с тем, что алюминий по-прежнему имеет решающее значение для европейской промышленности, в частности, для авиации, строительства и упаковки. Как отмечает газета, для трех недель, которые остались до заключения соглашения, такое ограничение выглядит «слишком амбициозным».