В рамках 13-го пакета антироссийских санкций Евросоюз планирует ввести ограничения против 55 компаний и более чем 60 физических лиц, пишет Bloomberg. Новые ограничения в отношении Москвы могут быть представлены к 24 февраля 2024 года — второй годовщине военной операции на Украине.

По данным агентства, 13-й санкционный пакет будет направлен на компании и физлица, участвующие в производстве оружия, поставках ключевых технологий и электроники, которую российские оборонные предприятия используют для разработки вооружения.

Кроме того, ограничения могут ввести против судоходных компаний, обеспечивающих поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию, указывает Bloomberg.

По данным агентства, в санкционный список также могут попасть военнослужащие, главы компаний и чиновники, в том числе экс-сотрудник службы безопасности президента и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Bloomberg подчеркивает, что списки лиц и компаний, включенных в очередной пакет санкций, могут измениться до момента итогового согласования всеми странами-членами ЕС.

Ранее европейские дипломаты в разговоре с Politico назвали новый пакет санкционных ограничений против России «символическим», поскольку «для принятия чего-то большего» не хватило срока, отведенного на его проработку. Издание писало, что в него может войти:

список людей, чьи активы заморозят в ЕС,

перечень российских компаний, которым европейские фирмы не смогут продавать товары двойного назначения,

запрет на свободное перемещение российских дипломатов по Шенгенской зоне, при котором их поездки будут ограничены только территорией той страны, в которой они аккредитованы.

В то же время в 13-й пакет санкций, скорее всего, не войдут запреты, связанные с алюминием. Politico связывает это с тем, что алюминий по-прежнему имеет решающее значение для европейской промышленности, в частности, для авиации, строительства и упаковки. Как отмечает газета, для трех недель, которые остались до заключения соглашения, такое ограничение выглядит «слишком амбициозным».