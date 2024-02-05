Евросоюз обсуждает включение запрета на свободное перемещение российских дипломатов по Шенгенской зоне в 13-й пакет антироссийских санкций, пишет Politico со ссылкой на одного из дипломатов ЕС.

Идея заключается в том, чтобы ограничить поездки российских дипломатов только территорией той страны, в которой они аккредитованы.

Издание указывает, что реализовать подобное ограничение будет непросто, поскольку большая часть поездок, происходящих внутри Шенгенской зоны, не контролируется. Это связано с тем, что на большинстве внутренних границ ЕС паспортный контроль выборочный либо отсутствует.

Politico отмечает, что Чехия еще в прошлом году призывала утвердить ограничения на перемещение российских дипломатов. Так, газета Financial Times в ноябре 2023-го писала, что Прага настаивает на том, чтобы выдавать представителям Москвы визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только по территории страны пребывания. Также Чехия заявляла о необходимости принимать у российских дипломатов только биометрические паспорта, поскольку их сложнее подделать или «связать с фальшивыми личностями».

Необходимость таких ограничения чешские власти объясняли тем, что на территории страны якобы пребывают «агенты российских спецслужб», а в Шенгене «сложно это контролировать».

Что известно о 13-м пакете санкций

13-й пакет санкций планируется представить к 24 февраля 2024 года — второй годовщине военной операции на Украине. Европейские дипломаты в разговоре с Politico назвали новый пакет «символическим» и заявили, что «сроки слишком коротки для принятия чего-то большего».

По данным Politico, 13-й пакет санкций будет состоять из списка людей, чьи активы заморозят в ЕС, а также из перечня российских компаний, которым европейские фирмы не смогут продавать товары двойного назначения.

Вопрос о запрете российского алюминия, скорее всего, не затронет 13-й пакет санкций, пишет Politico. Это связано с тем, что алюминий по-прежнему имеет решающее значение для европейской промышленности, в частности, для авиации, строительства и упаковки. Как отмечает газета, для трех недель, которые остались до заключения соглашения, такое ограничение выглядит «слишком амбициозным».

Источники Bloomberg ранее указывали, что 13-й пакет санкций может включать в себя дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков, а также усиление мер по борьбе с возможным обходом рестрикций. Агентство отмечало, что Евросоюзу будет нелегко достичь соглашения по 13-му раунду санкций к концу февраля, поскольку на утверждение предыдущего пакета потребовалось несколько недель.