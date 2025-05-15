США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО в рамках инициативы американской стороны по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, Вашингтон ожидает, что таким образом представители России и государств-членов НАТО могли бы возобновить дискуссии о безопасности. После начала боевых действий между Россией и Украиной 24 февраля 2022 года деятельность форума была заморожена.

Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году для консультаций между Москвой и альянсом. Последняя встреча сторон в рамках форума прошла 12 января 2022 года в Брюсселе.

На том заседании обсуждались предложения России о гарантиях безопасности. В частности, Москва настаивала на том, чтобы альянс отказался от намерения принять в НАТО Украину и Грузию.

Президент США Дональд Трамп заявил в апрельском интервью Time, что Украина, по его мнению, не сможет когда-либо вступить в НАТО.

Тогда же украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на то, что в отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год пропал пункт о перспективах вхождения Украины в альянс. Так, в докладе за 2023-й говорилось о «будущем Украины в НАТО» и отмечалось, что «альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству».