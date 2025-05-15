На переговорах в Стамбуле, которые, как ожидается, состоятся 15 мая, украинская делегация планирует обсуждать с представителями Москвы только 30-дневное прекращение огня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

«Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской делегацией только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией [президента США Дональда] Трампа. Украина согласилась на него еще в марте, но [президент России Владимир] Путин пока не одобрил эту идею», — отмечает американское издание.

В WSJ напомнили, что в Стамбул направятся и представители Вашингтона, однако «пока не ясно, с кем и когда они встретятся». Как пишет газета, в основе «необычайных колебаний» касательно потенциальных переговоров лежат «конкурирующие приоритеты, которые делают мирное соглашение лишь отдаленной возможностью».

«Обе стороны пытаются продемонстрировать готовность двигаться вперед, не уступая при этом своим конечным целям», — добавили авторы статьи.

Накануне, 14 мая, стали известны составы российской и украинской делегации, которые отправились в Турцию на прямые переговоры. Делегацию от Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

От Киева в Стамбул отправились глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Ни президента России Владимира Путина, ни украинского лидера Владимира Зеленского в списках не оказалось. 15 мая не стоит ожидать и главу Белого дома Дональда Трампа, который сейчас находится в турне по странам Персидского залива. Тем не менее американский президент заявил, что готов прилететь в Стамбул 16 мая и при необходимости принять участие в переговорах по украинскому урегулированию.