Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул 16 мая и при необходимости принять участие в переговорах по украинскому урегулированию.

«Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу»,— сообщил Трамп во время общения с журналистами в Катаре (цитата по AFP).

Таке он ответил на реплику о том, что делегация из России прибыла в Стамбул на переговоры без президента Владимира Путина.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что американский президент открыт для любого механизма решения конфликта.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. После этого Трамп заявил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения. Он также допустил свое личное участие в переговорах 15 мая.

Накануне президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также в делегацию войдут заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

15 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что накануне Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом в Стамбуле. По словам представителя Кремля, на совещании, кроме членов российской переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.