Союзники Германии по Евросоюзу остались недовольны решением канцлера Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства сообщил, что о планах Берлина «не было известно большинству стран-участниц» ЕС.

В разговоре с Путиным Шольц затронул тему последствий ударов по различным объектам Украины, а также обсудил информацию о прибытии северокорейских военных в Россию, рассказали Bloomberg немецкие чиновники на условиях анонимности.

Сам канцлер заявил, что он призвал прекратить СВО и вывести российские войска с украинской территории. По его словам, Россия «должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной».

«Но этот дипломатический шаг вызвал недовольство союзников по Европейскому союзу, которые долгое время считали прямые переговоры с Путиным по большей части бессмысленными. По словам представителя ЕС, о пятничном обмене мнениями не были уведомлены большая часть стран-участниц», — пишет Bloomberg.

Французский чиновник рассказал агентству, что Шольц рассказал о планах позвонить Путину нескольким союзникам Берлина: США, Великобритании и Франции. Но когда именно он собирался это сделать, не уточнялось, говорится в статье.

При этом решение Шольца раскритиковали в ЕС, уточняет агентство. Например, один из европейских чиновников назвал решение канцлера «бесполезным», другой заявил, что канцлер поступил так из-за «своей слабости, и предположил, что ему лучше заняться внутренними проблемами».

Еще один европейский чиновник, пишет Bloomberg, «выразил недоумение по поводу этого дипломатического шага и поставил под сомнение ценность такого разговора лидера [Германии], который, возможно, покинет свой пост через несколько месяцев».

Германия — один из главных союзников Украины после США. Ранее Берлин пообещал выделить Киеву миллиарды евро в качестве дополнительной помощи, но отказался поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, что вызвало критику со стороны других стран, поддерживающих украинскую сторону.

Агентство отмечает, что позиции Шольца внутри страны сильно ослабели из-за проблем. 23 февраля в республике пройдут досрочные выборы.

О том, что немецкий лидер обсуждал с Джо Байденом, Эмманюэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером планы созвониться с Путиным, также сообщил Bild. По данным таблоида, это произошло 18 октября во время встречи политиков в Берлине. По информации издания, целью звонка канцлера ФРГ стало желание понять, готов ли российский президент к переговорам по конфликту с Украиной.

Решение Шольца раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. По данным Reuters, украинский лидер настаивал, что звонок канцлера поможет российскому лидеру «ослабить изоляцию» и добиться передышки в боевых действиях.

Как сообщили в Кремле, Путин в ходе разговора с немецким канцлером отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. По словам президента, возможные договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и исходить «из новых территориальных реалий».

Позднее Зеленский в своем видеообращении заявил, что звонок Шольца может привести к тому, что проводить разговоры с Москвой захотят и другие страны, а это именно то, чего добивается российская сторона. Он также заверил, что «Минска-3» не будет.