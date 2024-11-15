Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Москва «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор двух лидеров состоялся по инициативе германской стороны.

Путин отметил, что условия возможного мирного соглашения «должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта».

По словам главы государства, нынешний кризис стал результатом «многолетней агрессивной политики НАТО», направленной на создание на украинской территории «антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей».

Помимо военного конфликта на Украине, Путин и Шольц обсудили российско-германские отношения. Российский лидер заявил, что их «беспрецедентная деградация по всем направлениям» стала следствием недружественного курса властей ФРГ.

Россия, по словам Путина, готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны. По итогам разговора помощники лидеров двух стран будут на связи, отмечается в сообщении Кремля.

Путин и Шольц 15 ноября провели телефонный разговор впервые почти за два года — предыдущий состоялся в декабре 2022-го. Беседа продлилась час, утверждает источник Reuters в немецком правительстве. Канцлер ФРГ ранее сообщил по итогам переговоров, что призвал российского главу «прекратить [военные действия] против Украины и вывести свои войска».

«Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной — с целью достижения справедливого и прочного мира», — написал Шольц в аккаунте в X.

Дискуссии о возможном урегулировании российско-украинского конфликта активизировались после избрания на пост президента США республиканца Дональда Трампа, обещавшего в сжатые сроки положить конец боевым действиям на Украине. Официально он вступит в должность 20 января 2025 года.

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Путин в июне обещал прекратить боевые действия «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.