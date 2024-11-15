Президент Украины Владимир Зеленский пытался отговорить канцлера Германии Олафа Шольца от телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации украинского лидера. По его данным, Зеленский настаивал, что звонок Шольца поможет российскому лидеру «ослабить изоляцию» и добиться передышки в боевых действиях.

По словам собеседника агентства, Шольц как союзник Украины в конфликте с Россией заранее предупредил Зеленского о намерении поговорить с Путиным. В ответ украинский президент высказал мнение, что Путин якобы «хочет не настоящего мира, а перерыва».

«Президент сказал, что это только поможет Путину, сократив его изоляцию. <…> Разговор [с Шольцем] позволит Путину сменить обстановку и продолжить ***** [военные действия]. Это не принесет мира», — приводит Reuters слова источника.

Несмотря на возражения Зеленского, Шольц 15 ноября впервые с декабря 2022 года провел телефонные переговоры с президентом России. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что перед разговором с Путиным Шольц созвонился с Зеленским, которому снова позвонит после беседы с российским лидером.

В ходе беседы с Путиным Шольц заявил о «незыблемой решимости Германии» поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», отметил Хебештрайт. Сам Шольц написал в соцсети X, что призвал Путина «прекратить [военные действия] против Украины и вывести свои войска».

Как сообщили в Кремле, Путин в ходе разговора с немецким канцлером отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. По словам российского президента, возможные договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и исходить «из новых территориальных реалий».