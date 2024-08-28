Более 230 политиков от республиканской партии США подписали открытое письмо в поддержку кандидатуры представительницы демократической партии Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Об этом сообщило USA Today со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Документ поддержали в общей сложности 238 республиканцев. Среди них — политики, которые работали в команде бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, а также сенаторов Джона Маккейна и Митта Ромни. В их числе бывший заместитель министра энергетики Дэвид Гарман и бывший руководитель аппарата правительства Дэвид Кох.

«Сегодня мы воссоединились, чтобы заявить, что собираемся проголосовать в ноябре за вице-президента Камалу Харрис и губернатора Тима Уолца», — цитирует документ USA Today.

В то же время республиканцы признают, что у них много «идеологических разногласий» с командой Харрис, однако, по их словам, альтернатива в виде Трампа «просто недопустима».

Авторы документа выражают озабоченность как вопросами внутренней политики при Трампе, так и внешней. В частности, в письме говорится о недопустимости осуществления программы консерваторов «Проект 2025», которую намерен внедрить кандидат от республиканцев, а также отмечены опасения о дистанцировании США от НАТО.

По информации USA Today, подобное письмо также составлялось членами Республиканской партии во время предвыборной гонки в 2020 году в поддержку кандидата Байдена. Тогда документ подписали 150 политиков.

Тем временем Дональд Трамп, используя свою социальную сеть Truth Social, объявил о предстоящих дебатах с Камалой Харрис. Он уточнил, что дебаты состоятся 10 сентября на телеканале ABC.

В конце прошлой недели Камала Харрис выступила на национальном съезде Демократической партии и официально объявила о своем согласии баллотироваться на пост следующего президента США. Она отметила, что хочет создать «экономику возможностей» для малого и среднего бизнеса.

21 июля Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии кандидатом выдвинут бывший президент США Дональд Трамп.