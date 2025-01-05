Трупы 32 погибших дельфинов найдены в Черном море после катастрофы с танкерами в Керченском проливе, которая привела к разливу мазута. Об этом сообщило в Telegram научно-экологическое объединение по спасению морских животных «Дельфа».

С момента происшествия специалисты центра зафиксировали гибель 61 китообразного, включая 32 особи, чья смерть, по предварительным оценкам, может быть связана с экологической катастрофой. Остальные, как утверждают экологи, скончались до инцидента, их тела находились уже в полуразложившемся состоянии.

По информации центра, основная часть дельфинов погибла в первые десять дней после аварии — вывод сделан из состояния найденных тел. На берег продолжает выносить новых погибших животных, а сообщения о них поступают практически ежедневно.

Наибольший ущерб нанесен популяции азовок — черноморских морских свиней. Эксперты связывают это с наибольшей уязвимостью этого подвида китообразных региона.

Экологи также отмечают, что выбросы живых дельфинов на берег пока не фиксировались. Однако в ближайшие месяцы они прогнозируют увеличение числа пострадавших морских обитателей.

Экологическая катастрофа на Черноморье началась после того, как танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели аварию в районе Керченского пролива 15 декабря. На борту судов находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. Разлив загрязнил воды Чёрного моря, акваторию Керченского пролива и прибрежные зоны Краснодарского края. Пятна мазута обнаружили в том числе у Севастополя, в Балаклавской бухте. В связи с инцидентом в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе удалось спасти более 4,8 тысячи птиц.