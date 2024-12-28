Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «критической» ситуацию после разлива мазута в Черном море. По его словам, негативные последствия с точки зрения экологии неизбежны.

«Вы знаете, что ситуация, действительно, критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства», — сказал Песков.

Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. По его словам, угроза утечки мазута в Черное море сохраняется, поэтому работа должна быть продолжена и в праздничные дни.

«Это долго — до 16 февраля! Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если вам не хватает людей, средств, специалистов — скажите об этом», — заявил глава ведомства.

Куренков пояснил, что береговая составляющая ощутима, а водная — «полный туман». «Мы пытаемся сделать какие-то выводы, прогнозируем, будут ли новые выбросы, но все размыто, хотелось бы определенной конкретности и больше дисциплины», — подчеркнул он.

ЧС в Крыму и Краснодарском крае

Днем 28 декабря в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Как следует из указа главы республики Сергея Аксенова, границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации определены в пределах территорий округа Керчь и Ленинского района Крыма.

25 декабря из-за разлива мазута режим ЧС регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера. Куренков объяснил, что эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, «а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства».

Все выявленные участки загрязнения очищены

В Минтрансе заявили, что с момента разлива нефти исследовано 380,3 кв. км акватории, из них 29,4 тыс. кв. м. очищено. По утверждению ведомства, все выявленные участки загрязнения очищены, а новых — не обнаружено. При этом специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, в том числе анализируя снимки со спутников.

Мэрия Анапы отмечает, что работа по первичной очистке завершена на пляже села Витязево. Сейчас на побережье нет темных пятен, которые были несколько дней назад. Осталось точечно убрать загрязнения и перевезти собранный загрязненный песок на специализированные полигоны для очистки и утилизации.

За минувшие сутки новые пятна мазута были обнаружены в районе реки Анапки, их удалили ручным способом. Волонтеры и спасатели продолжают очистку пляжей, добавляют в Минтрансе. Также специалисты продолжают исследовать части затонувших судов.

Спасены около 1,5 тыс. птиц

В Анапе, почти за две недели с момента разлива нефтепродуктов в Черном море, спасли около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута.

«В настоящее время в Анапе спасена 1471 птица, 1241 направлена на реабилитацию. Пернатых принимают центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе», — рассказали в оперштабе Кубани.

Еще девять собак спасли в анапском приюте. Животные могли отправиться, пытаясь очиститься от мазута языком, а также попасть грязными лапами в глаза. Им оказали необходимую помощь, сейчас собаки находятся в хорошем состоянии.

В Анапе пункт, организованный Росприроднадзором, продолжает обеспечивать волонтеров всем необходимым. Как отмечает телеграм-канал «Экология — дело каждого!», за последние сутки которые готовы помогать в очистке пляжей Анапы от мазута.

Кроме того, в Анапе сформирован запас инвентаря и средств индивидуальной защиты.

«Задача — обеспечить всем необходимым расчищающих пляжи людей даже на период январских выходных когда строительные магазины могут не работать», — пояснили в мэрии Анапы.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. Из-за утечки мазута пострадала местная фауна: помощь потребовалась множеству птиц, произошла массовая гибель азовских дельфинов.

Президент Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой».