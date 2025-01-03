На входе в Балаклавскую бухту в Севастополе обнаружено мазутное пятно площадью 1,51,5 м, написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе сегодня обнаружено небольшое мазутное пятно 1,5×1,5 метра, на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега», — сообщил глава города.

По словам Развожаева, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации, также в государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц.

«Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров», — добавил он.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму.

Президент России Владимир Путин прокомментировал утечку мазута, назвав ее «экологической бедой». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил ситуацию как «критическую» и сказал, что негативные последствия с точки зрения экологии неизбежны.

По решению Путина на Кубани ввели режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня объявили в Крыму.

Глава МЧС Александр Куренков 28 декабря раскритиковал медленные темпы ликвидации загрязнения Черного моря и потребовал ускорить ее. Он подчеркнул, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется, поэтому работы должны быть продолжены и в праздничные дни.