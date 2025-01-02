На побережье Анапы в ночь на 2 января снова выбросило мазут после декабрьского ЧП с танкерами в Керченском проливе. По данным на утро 2 января, с местных пляжей вывезено почти 73 тыс. тонн замазученного песка, предприятия утилизации уже переполнены, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Повторные выбросы нефтепродуктов у кромки воды обнаружены на территории Ленинградского муниципального округа Кубани, их убирают в первую очередь.

«Развернули штаб, приступили к уборке. Снова на берег выбросило мазут. На море сильный шторм. К вечеру территория будет убрана», — сказал замглавы округа Виталий Шерстобитов.

По его словам, небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти каждый день. Так было и в ночь на 1 января в условиях шторма.

МЧС уточняет, что новый выброс на побережье Анапы зафиксирован частично на участках шириной до 3 метров. Контроль обстановки в акватории и на берегу ведется авиацией ведомства, а также космическим наблюдением и пешими группами.

На уборку вышли более 2 тысяч человек, также на пляжах работает почти 300 единиц техники, пишет телеграм-канал «Новости Краснодара».

«Главная задача — убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера, от небольших до достаточно крупных», — сказали в оперштабе.

К утру 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Более половины этого объема — 38 тыс. тонн — приняла площадка временного накопления в Воскресенском хуторе Анапы.

Как сообщают в оперштабе, на предприятия утилизации вывоз временно приостановлен, так как они набрали максимальный объем для переработки. Всего замазученный песок принимают на утилизацию четыре специализированные компании Краснодарского края.

«Площадки складирования перед процедурой обеззараживания заполнены, вывозить новые партии смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размещено на этих предприятиях», — пояснили в оперштабе.

Всего 41 муниципалитет Кубани ежедневно участвует в уборке прибрежной полосы. Одним из наиболее сложных участков является береговая линия от поселка Витязево в сторону станицы Благовещенской.

В Крыму фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено, уточняет МЧС.

Всего, по данным ведомства, с начала работ собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 км береговой линии.

Baza передает, что волонтерам края «нескончаемым конвейером» привозят загрязненных мазутом птиц — около тысячи поступило только за последние сутки. При этом на обработку только одной птицы уходит около часа, а людей для очистки не хватает.

Крушение танкеров и последствия

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму.

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию как «критическую» и сказал, что негативные последствия с точки зрения экологии неизбежны.

На Кубани по решению Путина ввели режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня объявили в Крыму.

Глава МЧС Александр Куренков 28 декабря раскритиковал медленные темпы ликвидации загрязнения Черного моря и потребовал ускорить ее. Он заявил, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется, поэтому работы должны быть продолжены и в праздничные дни.