Больше половины частных клиник Мордовии добровольно отказались заниматься прерыванием беременности. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов, его слова приводит ТАСС.

«Мы обратились к [руководителям частных клиник], приглашали, разговаривали. У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию [на проведение абортов], добровольно от этого отказались», — рассказал он во время XXV Всемирного русского народного собора.

От проведения абортов также отказались 7 из 21 клиник Калининградской области. Как пишет издание «Клопс» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в регионе Ирину Ткаченко и представителей медицинских организаций, остальные негосударственные больницы планируют последовать их примеру в ближайшее время.

В начале ноября крымский Минздрав сообщил о добровольном отказе частных клиник региона от проведения абортов. Затем стало известно, что аналогично поступили часть негосударственных клиник в Курской области и в Татарстане.

Президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот в интервью RTVI выразил мнение, что предложения запретить аборты в частных клиниках и по ОМС могут быть связаны с желанием увеличить объем платных услуг в государственных учреждениях.

Он также удивился тому, что заниматься прерыванием беременности отказываются только частные больницы.

«Вообще меня удивляет, что государство в лице депутатов, в лице сенаторов, в лице Русской православной церкви призывает отказаться от абортов, при этом отказываются почему-то только частные клиники. Я не слышал ни об одной государственной клинике, которая решила бы отказаться от проведения абортов», — отмечал Шилькрот.

В середине ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением законодательно запретить искусственное прерывание в частных клиниках. По мнению Кирилла, в таких клиниках «зачастую» игнорируют требования Минздрава об антиабортных ограничениях, что ставит под вопрос госполитику по увеличению рождаемости.

Церковь не раз призывала вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), за исключением операций, выполняемых по медицинским показаниям. В ноябре 2023 года эту идею поддержал губернатор Коми Владимир Уйба.

В поддержку запрета абортов в частных поликлиниках в ноябре также выступило отделение Союза отцов Новосибирской области. Соответствующие заявления появились в социальных сетях организации. Глава союза призвал жителей региона объединяться в борьбе за запрет «пропаганды аборта», сославшись в том числе на опыт других регионов.

С призывом полностью запретить аборты выступила глава фонда по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева. По ее словам, пока жительницы России могут прерывать беременность по собственному усмотрению, страна не сможет победить в военной операции на Украине.