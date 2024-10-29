Военные действия на Украине длятся уже более двух с половиной лет. Нынешние прогнозы о сроках окончания конфликта строятся вокруг президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Что говорят о возможности завершения боев мировые лидеры, политики и военные эксперты — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин

Определять какие-то сроки — очень сложная вещь, и вообще она контрпродуктивная. <…> За последнее время <…> российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать? Это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский

В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела по направлению мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Скоро, не скоро — это же не время. Если бы ты [журналистка ВГТРК Ольга Скабеева] сказала, что в этом году, я бы сказал: «Нет, война в этом году не закончится».

Комментируя мнение президента Украины Владимира Зеленского о том, что военные действия могут закончиться в 2025 году:

Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. <…> Это хотелки, это его желание. И не больше. Вот это его суть. Это от неопытности.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания. <…> Этому будут способствовать и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Она стоит на пороге внутренних тяжелых событий.

Депутат Госдумы Александр Бородай

Нам придется за Родину еще долго и упорно воевать. Поэтому готовьтесь именно к этому. И иных вариантов у нас нет. И воевать нам, несмотря на разные исторические события, какие-то возможные перерывчики, придется долго — и до победного конца.

Экс-депутат Верховной Рады Украины и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев

Война будет продолжаться дальше по той причине, что наш Центробанк в свое время решил хранить народное достояние в недружественных странах. Больше чем уверен, что если бы не это, война уже в этом году гарантированно закончилась.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Запад слишком много средств и усилий вложил в антисоветский проект, чтобы теперь включать заднюю передачу. Закончатся украинцы — пошлют прибалтов, поляков, румын, новых скандинавских вассалов. Нужно понимать, что это все надолго. Пользуясь историческими аналогиями, можно сказать, что сейчас идет советско-финская [война] 1940-го. А большая война еще впереди.

Создатель телеграм-канала «Рыбарь», военный аналитик Михаил Звинчук

Я думаю, что они [боевые действия] закончатся с промежуточным результатом, и после этого нас ждет большой конфликт. Сейчас мы видим, как вокруг России постепенно формируются другие горячие точки: Прибалтика, Арктика, Приднестровье, Польша против Беларуси, Южный Кавказ, огромная русофобия в странах Центральной Азии. Так что следующие 15 лет будут очень интересными.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин

Оставшиеся два с лишним месяца 2024 года во многом определят события следующего года. Главное для нас — создать предпосылки для победы. Я, в общем-то, согласен, что в 2025 году это все может завершиться. У ВСУ сейчас непростая ситуация: на них давят со всех сторон, а помощи поступает все меньше. Все ведет к полному разгрому Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Вероятность завершения войны на Украине в короткие сроки очень высока.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Есть различная информация, которая нам дает возможность делать конкретные логические выводы. Это не устные беседы. Мы думаем, что более реалистично, что война завершится в январе, максимум в середине будущего года. Все указывает на это, и мы говорим, основываясь на конкретной информации, логический вывод основывается на конкретной информации, а не какой-то интуиции.

Премьер-министр Польши Радослав Сикорский

Я думаю, Путин остановится, когда придет к выводу, что не сможет победить приемлемой ценой. Он пока не достиг этой точки.

Главком Вооруженных Сил НАТО в Европе Кристофер Каволи