Власти Великобритании и Норвегии планируют профинансировать поставки Вооруженным силы Украины (ВСУ) сотен тысяч беспилотников, чтобы помочь Киеву занять наиболее выгодное положение на фоне усилий по прекращению огня, сообщает Bloomberg.

Пакет помощи от двух стран оценивается суммой в размере $580 млн, пишет агентство со ссылкой на заявление британского Министерства обороны.

«По словам представителей Минобороны, это поможет профинансировать „быструю“ поставку FPV-дронов для атаки целей и сброса взрывчатки на российские позиции, а также на радиолокационные системы и противотанковые мины», — говорится в материале.

Беспилотники для ВСУ будут закупаться у британских и украинских поставщиков. Средства также будут направлены на финансирование ремонта и технического обслуживания транспортных средств и оборудования, отмечает Bloomberg.

«Мы не можем поставить под угрозу мир, забывая о войне, и именно поэтому сегодняшний крупный пакет мер позволит усилить поддержку Украины на передовой», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «максимальном увеличении» производства дронов в стране. По его словам, речь идет обо всей линейке беспилотников вплоть до дальнобойных. Зеленский добавил, что 11 украинских предприятий овладели производством дронов с оптоволоконной системой управления.