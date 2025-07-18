Санкционный список Великобритании в отношении России пополнился 23 новыми пунктами. В него были добавлены 22 физических лица и одна организация, следует из сообщения на сайте британского правительства.

В числе фигурантов санкционного списка, среди прочих, оказались замминистра энергетики Евгений Грабчак, отвечавший за электроэнергетику Крыма, и глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. Британские власти заявили, что ввели ограничения против Грабчака за «подрыв территориальной целостности Украины», а против Гоцанюка — за «реализацию российских федеральных программ, способствовавших интеграции Крыма в состав России».

Под рестрикции также попали информагентство «Африканская инициатива» и его ключевые сотрудники: главред Артем Куреев, его заместитель Анна Замараева, а также руководитель представительства в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.

Кроме того, ограничительные меры были применены к сотрудникам структурных подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Лондон утверждает, что их действия могли угрожать «целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». Аналогичные претензии выдвинуты к 161‑му Центру подготовки специалистов особого назначения.

Предыдущее расширение санкционного перечня британскими властями состоялось 17 июня, когда под ограничения попали 10 частных лиц и 20 морских судов. В Лондоне заявляют, что подобные меры призваны стимулировать Россию к поиску дипломатического решения украинского конфликта.

Великобритания 18 июля ввела новые ограничительные меры против Москвы параллельно с принятием Советом Евросоюза «одного из самых жестких» пакетов антироссийских санкций.

Основные положения нового санкционного пакета ЕС включают снижение предельной стоимости российской нефти марки Urals с 60 до 47,6 долларов за баррель, введение запрета на эксплуатацию газопроводов «Северный поток», а также ограничение на ввоз в страны Евросоюза нефтепродуктов российского происхождения.

Помимо этого, новые ограничения ЕС затронули 22 банка, 14 частных лиц и 41 компанию из России, а также 105 судов, которые в Брюсселе считают частью российского «теневого флота». Теперь под санкциями находятся 444 корабля.

Вместе с тем в обновленный санкционный перечень ЕС вошли нефтеперерабатывающее предприятие «Роснефти» на территории Индии, российская компания по производству сжиженного природного газа, а также ряд китайских и белорусских организаций, которые, по мнению европейских властей, поддерживают российский ОПК.

В черный список также внесли 26 компаний, подозреваемых ЕС в содействии обходу экспортных ограничений, включая поставки БПЛА. Согласно официальному заявлению, семь из указанных предприятий базируются в КНР, четыре — в Турции. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас ранее говорила, что часть санкций направлена против китайских финансовых учреждений, способствующих уклонению от ограничительных мер.

В числе дополнительных ограничений — комплексный запрет на осуществление каких-либо финансовых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и с любыми его дочерними предприятиями, а также на финансовые транзакции в отношении Беларуси.