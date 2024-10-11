Бывший начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил России ударом по Санкт-Петербургу в случае военного конфликта со странами Балтии. Об этом Анджейчак заявил на конференции Defending Baltics, пишет Bild. Выдержки из публикации приводит польский портал Onet.

По словам Анджейчака, в случае распространения боевых действий «хотя бы на пядь территории Литвы последует незамедлительный ответ».

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы нанесем удар по всем стратегическим целям в радиусе 300 км. Мы будем атаковать непосредственно Петербург», — заявил Анджейчак.

Генерал выразил мнение, что, если Украина проиграет, а Беларусь станет полноценной частью Союзного государства, Польша и Литва «будут окружены российскими войсками».

Анджейчак заявил, что Польша должна «взять на себя инициативу». Военный пригрозил, что нападение на Польшу или страны Балтии «будет означать конец России даже без применения ядерных бомб». На случай предполагаемой атаки Польша закупает 800 ракет, дальность действия которых составляет 900 км, сообщил бывший начальник Генштаба республики.

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас также заявил, что в случае предполагаемого конфликта Вильнюс должен иметь возможность «отреагировать самостоятельно», не дожидаясь решения НАТО. В связи с этим Литва закупает у США реактивные системы залпового огня HIMARS и другое тяжелое вооружение, отметил Вайкшнорас.

В начале июня президент России Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. Глава государства назвал «тупыми как стол» тех, кто выдвигает подобные теории, заявив, что они «совсем сбрендили».

В конце сентября Путин объявил о внесении изменений в ядерную доктрину России. В частности, агрессия против Москвы со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение.

Кроме того, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения. В случае агрессии против Беларуси Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие.