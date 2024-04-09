Военкор Владимир Романов сообщил в своем телеграм-канале «Romanov Лайт», что в России якобы планируют провести мобилизацию в мае. В Госдуме в ответ на это назвали мобилизацию «пройденным этапом» и заверили, что «сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач». Как оценивают необходимость и возможность мобилизации в мае или позднее депутаты и военкоры, — в материале RTVI.

Z-блогер Владимир Романов написал 9 апреля, что в мае якобы объявят мобилизацию и ему будто бы известно, сколько именно людей планируют набрать.

«Мобилизация в мае. Цифру знаю, озвучивать не буду. Рекомендую подготовиться каждому. Экипировка, медицина, физика. Если есть «свои» подразделения — пусть уже готовят вам «отношение»», — написал он.

Романов выразил уверенность, что с тем количеством войск, которое окажется у России в результате этой мобилизации, у украинской стороны не останется шансов на поле боя и она может надеяться только на какие-либо договоренности с Москвой.

Позднее в тот же день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что мобилизации в мае «не будет ни при каких условиях».

«Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Картаполов.

Он также отметил, что Россия «не планирует войну с НАТО».

«Это они там всё рассказывают о том, что не дадут нам победить. Но это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности Вооруженных сил», — заключил глава комитета.

Не хватит офицеров и техники. Доводы военкоров «против»

Военкор Александр Коц в разговоре с RTVI назвал прогноз Романова на мобилизацию в мае «бреднями».

«Возьмите комментарий у Владимира Романова. Я не буду эти бредни комментировать», — заявил он.

Автор телеграм-канала «Сержант и подполковник» назвал тему мобилизации в России «заезженной», напомнив о прежних неоднократных прогнозах такого рода, которые не сбылись. Он приводит несколько доводов, объясняющих, по его мнению, нелогичность и несвоевременность объявления мобилизации в мае:

На подготовку мобилизованных нужно хотя бы три месяца, и если объявлять мобилизацию в мае, то люди будут готовы только к осени, когда начнутся распутица, сезон заболеваний и прочие препятствия.

«Быстрого броска не получится. <…> Как результат армия снова застрянет и будет штурмовать очередной город. Только на этот раз с перенапряженной логистикой и кучей незадействованных людей, которых также надо кормить и чем-то озадачивать», — рассуждает автор поста.

Подготовка мобилизованных вынужденно заберет ресурсы как из действующей армии, так и из военной промышленности, поскольку «вырвет из экономики тысячи трудоспособных мужчин».

На новых мобилизованных негде взять военную технику, прочие материальные ресурсы и дополнительное командование, и негде их размещать.

«Поэтому я никак не могу понять. Чем вам мобилизация-то поможет? Ну, будет у вас также воевать на фронте 200-250 тысяч, и еще 200-300 тысяч тупить в тылу. Да у вас банально не хватит офицеров, чтобы командовать такой кучей солдат», — рассуждает автор канала.

В телеграм-канале «Два майора» высказали мнение, что мобилизация нужна, потому что важной нерешенной проблемой остается ротация тех, кто был мобилизован осенью 2022 года. Но пока Россия к ней не готова, считают авторы.

«В нынешних условиях просто нагнать людей — значит раздуть тыловые подразделения и хапнуть с ними горя, по причине необученности и неоснащенности. <…> В любом случае, переживать не стоит. Войны на всех хватит. Потому что война будет долгой», — подчеркивают в посте.

Бывший ополченец, Z-блогер Роман Донецкий также напомнил в своем канале Donrf, что про мобилизацию и раньше было множество слухов, которые впоследствии не оправдались, и что мобилизованных нужно готовить как минимум три месяца. Он дал понять, что утверждение о якобы готовящейся мобилизации в мае считает хайпом.

«Подготовка не останавливалась». Доводы военкоров «за»

Автор канала Zergulio Сергей Колясников призвал своих читателей на всякий случай быть готовыми к тому, что их могут призвать по мобилизации.

«Будет она или нет, в России знает только один человек. И вы все этого человека знаете. Вот как он решит в итоге, так и будет. <…> Что не мешает всем и каждому подлечить зубы, пройти курсы такмеда, подтянуть физуху. Можно и экипировкой закупиться — если не пригодится, ее всегда можно отправить на фронт», — пишет Колясников.

Автор телеграм-канала «Zаписки мичмана Птичкина» считает, что мобилизация будет не обязательно в мае, а позднее, и не исключил, что она пройдет в несколько этапов.

«Появившиеся сегодня сообщения о мобилизации ожидаемы. Правда, не обязательно в мае, а ближе к лету или даже осени. Возможно, нас ждет 2-3 этапа. Соответствующая подготовка не останавливалась. Комплектуются новые подразделения, идут добровольцы, работают военкоматы», — говорится в посте.

Блогер рассуждает, что для победы России необходимо наступать, «а это миллион-полтора штыков».

Автор канала «Vault 8. Убежище №8», который ведет его с позиции мобилизованных и ранее писал о необходимости замены тех, кого набрали в первую волну 2022 года, обратился с критикой к Картаполову.

«Цензурный вопрос к Картаполову от окружающих меня мобов возник сразу же: Почему если “мобилизация = пройденный этап”, то мы еще здесь? И есть ли в ваших задачах по комплектованию замена мобов? И если такой задачи нет, то почему? Мы из металла сделаны? Так даже у металла есть усталость», — пишет блогер.