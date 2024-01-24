В Госдуме нет на рассмотрении законопроекта об ответственности за использование в речи феминитивов. Об этом сообщила RTVI председатель парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Убеждена, что за использование в речи слов: вожатая, учительница, ученица, которые также являются феминитивами, не будут никого привлекать к ответственности», — подчеркнула депутат.

Она дала комментарий в связи с сообщениями от 23 января о том, что студентам ВШЭ в Санкт-Петербурге запретили использовать феминитивы, в частности, слово «кураторка», использованное в одном из постов студенческой группы. Это объяснялось тем, что Верховный суд России указал феминитивы как элемент «специфического языка», объединяющего участников «международного движения ЛГБТ*».

Останина высказала мнение, что своим решением о запрете ЛГБТ* в России как экстремистской организации Верховный суд «не имел целью вменять всем пропаганду ЛГБТ* за использование феминитивов».

«Верховный суд описал общие признаки участников такого движения, которые, вероятно, в своей совокупности, суд уже будет определять при конкретном случае: имеет место пропаганда такого движения или нет», — пояснила депутат.

По мнению Останиной, при конкретном споре необходимо обращаться в суд, который и принимал решение по иску Минюста о признании этого движения экстремистским.

Госдума, со своей стороны, не должна вмешиваться в вопрос использования феминитивов, потому что не уполномочена официально толковать положения федеральных законов и норм права, полагает Останина.

«В соответствии с принципами правового государства субъекты правоотношений самостоятельно применяют нормы права, а споры решаются в суде», — пояснила депутат.

Она добавила, что если обнаруживается «неоднозначное понимание» положений законов, то эту неоднозначность устраняют путем принятия отдельного федерального закона, вносящего изменения в спорный законодательный акт.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России