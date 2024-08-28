Действия Украины, подобные вторжению ВСУ в Курскую область, «до предела эскалируют напряженность», поэтому опасения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны понятны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

26 августа Трамп выступил перед офицерами Национальной гвардии в Детройте и заявил об угрозе третьей мировой войны, если не предпринять быстрых действий. Этот конфликт, по его мнению, будет беспрецедентным.

«Посмотрите, что происходит прямо сейчас с Украиной: они проникли в Россию. Все закончится третьей мировой войной, и она будет ужасной», — сказал Трамп.

Он заявил, что способен предотвратить такой сценарий в случае избрания президентом США. По мнению Дмитрия Пескова, к опасениям Трампа можно отнестись с пониманием.

«Такие вылазки, как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность, поэтому повод для обеспокоенности есть, и в этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться», — сказал представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Российские военные с начала августа отражают атаку ВСУ в Курской области. Согласно сводке Минобороны за 28 августа, за сутки российские подразделения отразили восемь атак штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька.

За сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, заявили в Минобороны. Всего с начала вторжения потери украинских сил составили до 7 тыс. военнослужащих, отчитались в ведомстве. С начала вторжения из курского приграничья выехали более 130 тыс. жителей, сообщал врио главы региона Алексей Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область частью «плана победы» Киеву, который планируется представить президенту США Джо Байдену. Еще одним из направлений этого плана, по словам Зеленского, является «мощный пакет принуждения» России к окончанию боевых действий по дипломатическому пути.

В Кремле заявили, что Россия продолжает военную операцию, несмотря на риторику Киева. Предпосылок для переговоров о мирном урегулировании конфликта сейчас нет, добавил Дмитрий Песков.