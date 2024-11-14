Сенатор Марко Рубио, которого избранный американский президент Дональд Трамп номинировал на должность госсекретаря США, планирует на новом посту добиваться «мира с помощью силы». Об этом сам он сообщил в соцсети X.

Рубио назвал пост госсекретаря США «огромной ответственностью», отметив, что польщен доверием, которое оказал ему Трамп.

«На посту госсекретаря я буду каждый день работать над реализацией его внешнеполитической программы. Под руководством президента Трампа мы добьемся мира с помощью силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего остального», — написал Рубио в X (ранее Twitter).

Он выразил надежду, что сможет «заручиться поддержкой коллег в Сенате США», который должен утвердить его в должности.

Трамп, предложив Рубио на пост главы Госдепа, заявил, что тот будет «ярым защитником» Штатов и «настоящим другом» их союзников, а также «бесстрашным воином, который никогда не отступит перед противниками».

Как передает CNBC, Рубио, который считается «ястребом» во внешней политике, резко критиковал Китай и Иран, а также действия России на Украине. В конце сентября Рубио в интервью NBC раскритиковал администрацию демократа Джо Байдена за то, что она не может дать определение того, что означает победа для Украины.

«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине завершится только путем переговоров об урегулировании», — сказал Рубио в интервью.

Изначально сенатор активно поддерживал Украину, однако со временем его позиция переменилась. В апреле этого года он в числе других сенаторов-республиканцев проголосовал против пакета военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. Рубио объяснял, что выступает против законопроекта, поскольку США недостаточно делают для решения своих собственных внутренних проблем, таких как безопасность границ.

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец боевым действиям еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. В Кремле считают, что пока рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.