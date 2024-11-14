Бывший член Конгресса США, политический комментатор Fox News Талси Габбард, чью кандидатуру выдвинул на пост главы Национальной разведки избранный президент страны Дональд Трамп, ранее обвинялась в содействии распространению российской пропаганды и ранее не имела опыта работы в разведывательных структурах. Об этом пишет NBC News.

Телеканала отмечает, что Габбард неоднократно вступала в конфликты с разведывательным сообществом США, а также критиковала действия американских властей в сфере международных отношений за «имперскость и близорукость».

В 2022 году Габбард обвиняли в пророссийских заявлениях после публикации в социальных сетях видеоролика о биологических лабораториях на территории Украины, работающих на американские деньги, о чем в первые месяцы после начал специальной военной операции заявляла российская сторона.

В объяснение своего поступка Габбард опубликовала сообщение, в котором пояснила, что не имела ввиду лаборатории по разработке специального оружия.

«“Биолаборатории”, “лаборатории по разработке биологического оружия” и “биологическое оружие” — это три очень разные вещи. Но из-за того, что эти слова так похожи, в обсуждениях часто возникает недопонимание. Недавно я испытала это на себе», — написала она.

После заявления сенатора Митта Ромни о том, что она «как попугай повторяет» пророссийские тезисы, Габбард направила ему предупредительное письмо и выступила с отрицанием обвинений в свой адрес. Она также обвинила своих критиков в попытке подвергнуть цензуре ее претензии к руководству страны.

«Когда наделенные властью влиятельные люди предъявляют безосновательные обвинения в измене — преступлении, которое карается смертной казнью — с целью запугать, заставить замолчать и подвергнуть цензуре тех, кто говорит правду, это оказывает леденящий эффект на нашу демократию», — заявила Габбард.

В 2016 году Габбард поддержала на президентских выборах кандидатуру Берни Сандерса. Во время избирательной кампании в 2020 году российские государственные СМИ изображали Габбард в позитивном свете на фоне критики в адрес других членов Демократической партии (Габбард покинула ряды демократов в 2022 году, в 2024 году примкнула к Республиканской партии). NBC отмечает, что в течение одного месяца ее предвыборной кампании о Габбард написали не менее 20 материалов на англоязычных сайтах, связанных с российским правительством.

Габбард также подозревают в поддержке пророссийской позиции из-за ее «скептического» отношения к сообщениям о том, что власти Сирии убили десятки людей с помощью химического оружия, призыва прекратить поддержку сирийской оппозиции со стороны США и личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 году.

Сомнения в американских правящих кругах также вызывает изменение позиции Габбард по политике самого Трампа. В частности, она выступала с резкой критикой строительства стены на границе США и Мексики, а также обвиняла президента в потакании интересам Саудовской Аравии после того, как он выразил поддержку наследному принцу Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду на фоне обвинений в причастности к убийству журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

В то же время, Габбард была единственной, кто воздержался при голосовании по импичменту Трампу в 2019 году на фоне обвинений в том, что президент оказывал давление на Киев с целью начала публичного расследования в отношении коррупционной деятельности Байдена. В 2020 году Габбард также упрекала главу государства в решении нанести удар по позициям Ирана, назвав такие действия «опасной эскалацией», совершенной в обход конституционных норм.

Позиция главы Нацразведки США была учреждена после террористических атак 11 сентября. Под руководство Габбард в этой должности попадут 18 разведывательных агентств, чей бюджет составляет около $70 млрд. Она также будет оказывать помощь в качестве ключевого советника президента по вопросам, связанным с деятельностью разведки.

Бывший сотрудник ЦРУ Абигейл Спанбергер назвала назначение Габбард «шокирующим» из-за нехватки у нее профессионального опыта.

«Она не только ужасно подготовлена и неквалифицирована, но еще и поставляет теории заговора, а также комфортно чувствует себя с диктаторами вроде Башара Асада или Владимира Путина. Как член комитета по разведке Палаты представителей, я глубоко озабочена тем, что предвещает это назначение нашей национальной безопасности. Мои коллеги-республиканцы, у которых есть хребет, должны высказаться», — заявила она.