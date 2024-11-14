Агрессивное продвижение избранного президента США Дональда Трампа со стороны владельца Tesla и SpaceX Илона Маска привело к росту раздражения среди доверенных лиц политика и некоторых членов его переходной команды. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Два источника телеканала, которые посетили резиденцию Трампа во Франции, рассказали, что постоянное присутствие Маска рядом с республиканцем в течение недели после выборов начало утомлять людей из его ближайшего окружения. Кроме того, они обеспокоены тем, что бизнесмен может попытаться занять их место в окружении Трампа.

«Он ведет себя так, как будто он со-президент и хочет убедиться в том, что всем об этом известно. И он точно считает свою роль в победе на выборах существенной. Хвастается America PAC (комитет, созданный Маском для поддержки Трампа) и X (ранее — Twitter) перед любым, кто согласится слушать. Он пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед собой. А президент никому ничего не должен», — рассказал один из источников.

В официальном заявлении, посвященном отношениям Трампа и Маска, представительница президента назвала их «отличными друзьями», которые работают вместе над тем, чтобы «сделать Америку снова великой».

Как отмечает NBC News, Маск практически не покидал резиденции Трампа за прошедшую неделю и принимал участие во всех встречах и конференциях. В частности, он на короткое время присоединился к разговору между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским еще до того, как получил официальное назначение в администрации американского лидера.

По словам другого источника, у Маска «есть мнения обо всем и про все на свете», которыми предприниматель усиленно докучает приближенным президента.

«Он хочет, чтобы его рассматривали как человека, имеющего слово в каждом вопросе (даже если у него такого слова нет)», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, некоторые советники Трампа выражали озабоченность в связи с тем, что Маск не усвоил ключевое правило эффективности в офисе политика — не привлекать к себе внимания. По их мнению, столь активная вовлеченность может сыграть против Маска в долгой перспективе.

Второй источник также отметил, что Маск чаще занимается продвижением своей собственной повестки вместо того, чтобы сконцентрироваться на идеях Трампа. Он напомнил, что процесс транзита должен обеспечить лояльность президенту со стороны лиц, ответственных за политику государства.

В ходе встречи с руководством Республиканской партии 13 ноября Трамп выразил удовлетворение в связи с преданностью Маска избирательному процессу. В частности, президент похвалил предпринимателя за готовность отложить свои дела ради кампании, не прося ничего взамен.

«Илон не уйдет домой. Я не могу от него избавиться», — сказал Трамп.

По словам юристов президента, это заявление носило шуточный характер.

Поддержка Трампа со стороны Маска

Несмотря на заявления самого Маска о том, что он старается «как можно меньше вовлекаться в политику», его участие в политической жизни США началось еще в начале 2000-х годов. В 2002 году он пожертвовал $2000 на избирательную кампанию республиканца Джорджа Буша-младшего. В 2004 году он выделил ту же сумму штабу Джона Керри, кандидату от Демократической партии.

В последующие годы Маск продолжил поддерживать обе партии, жертвуя деньги как республиканскому, так и демократическому Национальному комитету, а также поддерживая кандидатов от обеих партий в борьбе за президентский пост: в 2011 году он выделил $35,800 на предвыборную кампанию Барака Обамы, а в 2015 году пожертвовал $5000 штабу Хиллари Клинтон. При этом, в 2016 году Маск заявил, что у Дональда Трампа нет таких черт характера, «которые могут позитивно повлиять на Соединенные Штаты».

После победы Трампа и назначения на пост его советника, Маск покинул должность из-за выхода США из Парижского соглашения по климату. В 2017 году Маск впервые пожертвовал $50,000 штабу кандидата от Республиканской партии — Кевину МакКарти.

Позднее Маск выражал разочарование в связи с первым сроком Трампа, однако предприниматель также остался «в ярости» от политики администрации президента Джозефа Байдена в сфере миграционной политики и обвинял представителей Демократической партии во враждебном отношении к его бизнесу.

На промежуточных выборах 2022 года в Конгресс Маск поддержал кандидатов от республиканской партии. Весной предприниматель признался, что не уверен в том, что готов однозначно поддержать Трампа, однако дал понять, что считает его меньшим из двух зол. В марте СМИ сообщили, что Трамп провел встречу с Маском в поисках финансирования своей предвыборной кампании.

Позднее стало известно, что Маск посетил частное мероприятие в поддержку Трампа в доме миллиардера Нельсона Пельтца во Флориде, а также предложил перевести деньги на кампанию Трампа через стороннюю организацию. С июля по сентябрь предприниматель перевел в фонд America PAC, созданный для поддержки кандидата от республиканцев, около $75 млн.