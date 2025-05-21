Мещанский районный суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным «Коммерсанта», обвиняемый получил взятку от основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича в размере порядка 2,6 млн рублей.

Сам Мошкович сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дело связано с хищениями при покупке компанией акций масложирового холдинга «Солнечные продукты». Кроме того, 20 мая стало известно, что основателю «Русагро» предъявили новое обвинение — в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст.291 УК РФ).

О задержании Мошковича и второго фигуранта, бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова стало известно 26 марта. В офисах компании в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове, а также в домах и квартирах топ-менеджеров холдинга прошли обыски.

В качестве потерпевших проходят экс-владелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров, компания-кредитор «Сингента» и Федеральная налоговая служба. По версии следствия, подозреваемые уговорили Бурова продать 85% акций его предприятия, обещая инвестиции, которые так и не были предоставлены. «Ъ» писал в апреле, что сумма выросла до 48 млрд рублей. Мошкович и Басов свою вину не признают.

На суде Мошкович сообщил, что у него ишемическая болезнь сердца, и что на его иждивении находятся ребенок и пожилые родители. На этом основании бизнесмен просил отпустить его под залог в 1 млрд рублей, но суд отправил его под стражу.

В апреле была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на арест Мошковича. Следствие тогда сообщило суду, что фигуранта проверяют на причастность к новым преступным эпизодам. Материалы по ним к делу на тот момент суд приобщить отказался, но также отказал защите предпринимателя и оставил его под стражей.

20 мая в Мещанском суде Москвы прошло заседание, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения обоим фигурантам. Тогда же следователь сообщила о новом обвинении в отношении Мошковича.

Как писали «Известия» и «Коммерсантъ», представитель следствия добавила, что по делу установлены 16 потерпевших, которым причинен ущерб, и опрошены десять свидетелей. Другие детали нового дела она не привела. Адвокаты предпринимателя сказали, что о новых обвинениях им ничего неизвестно.