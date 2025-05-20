Основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, который с конца марта находится под стражей по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, предъявили новое обвинение — в даче особо крупной взятки. Об этом сообщила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему ареста, сообщает «Интерфакс».

«В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело <…> Дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — цитирует следователя агентство.

Максимальное наказание по этой части статьи — 15 лет лишения свободы.

Как пишут «Известия» и «Коммерсантъ», представитель следствия добавила, что по делу установлены 16 потерпевших, которым причинен ущерб, и опрошены десять свидетелей. Другие детали нового дела она не привела. Адвокаты предпринимателя сказали, что о новых обвинениях им ничего неизвестно.

Во вторник, 20 мая, следствие ходатайствует в суде о продлении ареста Мошковичу и второму фигуранту, бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову, до 25 августа. Оба ранее были отправлены под стражу в рамках изначального уголовного дела до 25 мая.

UPD: Мещанский районный суд Москвы продлил Мошковичу арест на три месяца (до 25 августа). Также в СИЗО оставили Басова.

О задержании Мошковича стало известно 26 марта. В офисах «Русагро» в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове, а также в домах и квартирах топ-менеджеров холдинга прошли обыски. Дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями связано с хищениями при покупке компанией акций масложирового холдинга «Солнечные продукты».

В качестве потерпевших проходят экс-владелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров, компания-кредитор «Сингента» и Федеральная налоговая служба. По версии следствия, подозреваемые уговорили Бурова продать 85% акций его предприятия, обещая инвестиции, которые так и не были предоставлены. «Ъ» писал в апреле, что сумма выросла до 48 млрд рублей.

Мошкович и Басов свою вину не признают.

«Я законопослушный гражданин. Мне 57 лет. Я не совершал преступления, в том числе и данного. Считаю себя добропорядочным человеком. Я бы не хотел умереть в тюрьме», — заявил Мошкович на суде в марте (цитата по телеграм-каналу Baza).

Он также сообщил, что у него ишемическая болезнь, и что на его иждивении находятся ребенок и пожилые родители. На этом основании бизнесмен просил отпустить его под залог в 1 млрд рублей, но суд отправил его под стражу.

В апреле была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на арест Мошковича. Следствие тогда сообщило суду, что фигуранта проверяют на причастность к новым преступным эпизодам. Материалы по ним к делу на тот момент суд приобщить отказался, но также отказал защите предпринимателя и оставил его под стражей.