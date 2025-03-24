Бывший хоккеист новочебоксарского «Сокола» Евгений Константинов погиб в возрасте 25 лет при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Е. Э. Константинов погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — говорится в сообщении.

Как уточняет клуб, Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона «Поволжье» в сезонах 2009-2015 годов. Прощание с экс-игроком запланировано на понедельник, 24 марта, и состоится в его родном поселке Урмары в Чувашии.

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