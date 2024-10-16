Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 14 декабря, бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, по какой статье УК предъявили обвинение Петроченко. Фабула уголовного дела тоже неизвестна. Карточки об аресте чиновника на сайте суда нет.

Как пишет «Медиазона»*, на просьбу журналистов уточнить статью, по которой Петроченко предъявлено обвинение, представители Мосгорсуда ответили: «Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент».

19 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по его инициативе ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. С чем это связано, глава региона не уточнил.

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — отметил тогда Богомаз.

В публикации губернатора говорилось, что в Брянской области «в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне».

Петроченко был уволен с поста замгубернатора 18 сентября. Он занимал эту должность с апреля 2022 года. В числе прочих ведомств Петроченко координировал работу областного управления госзакупок. До перехода в правительство он возглавлял департамент региональной безопасности. С 1984 по 2011 год Петроченко служил в УВД Брянской области.

В день увольнения Петроченко с поста замгубернатора президент России Владимир Путин подписал указ о награждении чиновника медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В марте 2023 года Басманный суд Москвы арестовал двух врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей при поставках компьютеров в рамках нацпроекта «Образование». Обе фигурантки не признали свою вину. В октябре ТАСС сообщил, что суд арестовал принадлежащие им шесть квартир, два земельных участка, три автомобиля, а также денежные средства, обнаруженные при обыске.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов