Бывший заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова не подтвердила информацию о своем отъезде во Францию. В разговоре с корреспондентом ТАСС она сообщила, что находится в Москве.

Агентство опубликовало ролик, на котором Шевцова стоит у входа на территорию Кремлевского дворца. Экс-замминистра рассказала, что приехала на танцевальный турнир, где, по ее словам, «будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство».

«Конечно, это все [информация об отъезде во Францию] неправда», — заверила Шевцова.

Татьяна Шевцова была освобождена от должности замминистра обороны в середине июня. Она занимала эту должность с 2010 года, а в последние годы курировала в Минобороны вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Тогда же президентским указом был уволен первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

О том, что Шевцова якобы уехала во Францию, в конце июня сообщил «Царьград» со ссылкой на источники издания «Юридическая газета». В материале телеканала утверждалось, что в мае Шевцова и Цаликов написали заявления на увольнение якобы из-за опасений, что их коснутся внутриведомственные «проверки» при новом главе Минобороны Андрее Белоусове.

Как указал «Царьград», «официальные источники» информацию об отъезде экс-замминистра во Францию «не подтверждают, не опровергают».

Провоенный телеграм-канал «МИГ России» назвал утверждения о том, что Шевцова уехала за границу, «фейком или вбросом».

«Буквально на днях ее видели в национальном центре управления обороной на Фрунзенской. <…> Она продолжает оставаться под санкциями ЕС, никто их с нее не снимал», — написал автор канала 2 июля.

Татьяне Шевцовой 54 года. С 1991 года она работала в налоговой инспекции по Центральному району Санкт-Петербурга, где занимала разные должности от налогового инспектора до начальника отдела. В 2000 году Шевцова возглавила инспекцию МНС по Колпинскому району Петербурга, через год стала руководителем межрайонной инспекции № 10. В 2004 году переехала в Москву, где заняла должность замглавы ФНС и проработала на ней до мая 2010-го. После ухода из ФНС Шевцова стала советником главы Минобороны при тогдашнем главе ведомства Анатолии Сердюкове. В августе того же года была назначена на должность замминистра обороны. Этот же пост она сохранила при Сергее Шойгу, который возглавлял Минобороны с 2012 по 2024 год. В июне 2023 года Евросоюз ввел против Шевцовой санкции.

* признано Минюстом России иноагентом